Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Photo/Mark Schiefelbein Photo/Mark Schiefelbein
Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ εξέδιδαν θεωρήσεις εισόδου για φοιτητές οι οποίες κάλυπταν όλο το διάστημα των σπουδών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μειωθεί η διάρκεια παραμονής στις ΗΠΑ ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει τους περιορισμούς και για τη νόμιμη μετανάστευση.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος.

Οι ξένοι δημοσιογράφοι από την πλευρά τους θα μπορούν να παραμένουν στις ΗΠΑ για μέγιστο διάστημα 240 ημερών, όμως θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη βίζα τους για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Εξαίρεση αποτελούν οι Κινέζοι δημοσιογράφοι που δεν θα μπορούν να παραμένουν στο αμερικανικό έδαφος για περισσότερες από 90 ημέρες.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ εξέδιδαν θεωρήσεις εισόδου για φοιτητές οι οποίες κάλυπταν όλο το διάστημα των σπουδών. Η μη μεταναστευτική βίζα μπορούσε να έχει ισχύ περισσότερα από 10 χρόνια.

Η πρόταση αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως των ΗΠΑ, ανοίγοντας τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του μέτρου που θα διαρκέσει σύντομο διάστημα, προτού τεθεί σε ισχύ.

«Για πάρα πολύ καιρό οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεπαν σε ξένους φοιτητές και άλλους κατόχους βίζας να παραμένουν στις ΗΠΑ σχεδόν επ’ αόριστον, εγείροντας κινδύνους για την ασφάλεια, κοστίζοντας αμέτρητα χρηματικά ποσά στους φορολογούμενους και φέρνοντας σε μειονεκτική θέση τους Αμερικανούς πολίτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εκδόθηκε χθες Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, οι αλλοδαποί φοιτητές συνέβαλαν στην αμερικανική οικονομία με περισσότερα από 50 δισεκ. δολάρια το 2023.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν περισσότερους από 1,1 εκατ. ξένους φοιτητές, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρουσία τους αποτελεί σημαντικό έσοδο και για τα αμερικανικά πανεπιστήμια καθώς συνήθως καταβάλλουν το πλήρες ποσό των διδάκτρων για τη φοίτησή τους εκεί.

«Η πρόταση αυτή στέλνει ένα μήνυμα στους ταλαντούχους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ δεν εκτιμούν τη συμβολή τους», εκτίμησε η Μίριαμ Φέλντμπλουμ, επικεφαλής οργάνωσης που εκπροσωπεί τα στελέχη των αμερικανικών πανεπιστημίων.

«Αυτό δεν βλάπτει μόνο τους αλλοδαπούς φοιτητές, αποδυναμώνει και την ικανότητα των αμερικανικών κολεγίων και πανεπιστημίων να προσελκύσουν τα κορυφαία ταλέντα, περιορίζει τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τα μέτρα της κατά της μετανάστευσης. Στα μέσα Αυγούστου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο έχει ανακαλέσει 6.000 φοιτητικές θεωρήσεις εισόδου. Την ίδια ώρα περίπου 55 εκατ. κάτοχοι βίζας επηρεάζονται από τους ενισχυμένους ελέγχους που έχει υιοθετήσει η Ουάσινγκτον.

