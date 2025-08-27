Πυροβολισμοί στη Μινεσότα: «Ο φίλος μου με έσωσε, έπεσε πάνω μου», λέει 10χρονος

Ένα 10χρονο αγόρι περιγράφει τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί στη Μινεσότα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός 10χρονου αγοριού, που περιέγραψε ότι ένας φίλος του τον έσωσε, πέφτοντας πάνω του, όταν άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί στην εκκλησία του σχολείου τους, στη Μινεσότα.

Ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί από το παράθυρο της εκκλησίας, στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, 8 και 10 ετών. Τραυμάτισε άλλα 17 άτομα, ανάμεσά τους 14 παιδιά και τα δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια, το άτομο που προκάλεσε το μακελειό, αυτοκτόνησε.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας, έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός, περιέγραψε ο Γουέστον Χαλσν, μιλώντας στο NBC News. «Αναρωτήθηκα τι ήταν αυτό. Έτρεξα κάτω από το στασίδι και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», συνέχισε.

Όταν τον ρώτησαν τι θα ήθελε να πει στον φίλο του, ο Γουέστον απάντησε: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά».

Μετά τους πυροβολισμούς, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο, περιέγραψε το αγόρι μιλώντας στο WCCO. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες, για να μην μπορεί να μπει και περιμέναμε στο γυμναστήριο».

«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε για τη φριχτή εμπειρία που έζησε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε ακόμα και σημείωσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο, αλλά όχι στην εκκλησία.