Πάπας Λέων: «Ικετεύω για την απελευθέρωση των ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα (Βίντεο)

Ο πάπας Λέων απηύθυνε έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα την Τετάρτη να τερματίσει τη σχεδόν διετή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ζητώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Απευθύνω για άλλη μια φορά βαθιά έκκληση... ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση στους Αγίους Τόπους, η οποία έχει προκαλέσει τόσο τρόμο, καταστροφή και θάνατο», δήλωσε ο ποντίφικας στην εβδομαδιαία ακρόασή του στο Βατικανό.

«Ικετεύω να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να γίνει πλήρως σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», είπε.

Ο πάπας δεν κατονόμασε το Ισραήλ ή τη Χαμάς, αλλά είπε ότι το διεθνές δίκαιο απαιτεί «την υποχρέωση προστασίας των αμάχων, απαγορεύσεις κατά της συλλογικής τιμωρίας, της αδιάκριτης χρήσης βίας και της αναγκαστικής εκτόπισης του πληθυσμού».

Ο πάπας Λέων, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του έχει δείξει διαφορετικό στυλ από τον προκάτοχό του, συνήθως προτιμώντας να μιλάει με προσεκτικά προετοιμασμένες παρατηρήσεις ενώ σπάνια εκφράζεται αυθόρμητα.

Ήταν επίσης πιο επιφυλακτικός σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς από τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε προτείνει η παγκόσμια κοινότητα να μελετήσει εάν η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούσε γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, προκαλώντας επικρίσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

