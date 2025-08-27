Επιστολή Μακρόν σε Νετανιάχου: To παλαιστινιακό κράτος θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ισραήλ

Διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Η διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να υποστηρίξει την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε επιστολή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Μακρόν τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν προωθεί τον αντισημιτισμό, αλλά αντίθετα αποτελεί «ουσιαστική» πορεία προς την ασφάλεια τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Ευρώπη.

«Η αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός θα έχει ένα κράτος βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι η διαρκής ειρήνη είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος στην ιδιωτική επιστολή, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή των New York Times.

Ο Μακρόν υπερασπίστηκε επίσης τις ενέργειες της κυβέρνησής του για την προστασία των Γάλλων Εβραίων, χαρακτηρίζοντας τις αντισημιτικές επιθέσεις στη χώρα «αποτρόπαιες» και επισημαίνοντας ότι η καταπολέμησή τους αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» από την πρώτη μέρα της θητείας του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Μακρόν ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν αντίστοιχες δηλώσεις από τη Βρετανία, ενώ Καναδάς και Αυστραλία προέβησαν σε παρόμοιες κινήσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, Γαλλία και Σαουδική Αραβία συνδιοργάνωσαν διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, στην οποία περισσότερες από 60 χώρες υπέγραψαν διακήρυξη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Η αντίδραση του Νετανιάχου ήταν άμεση. Σε επιστολή του προς τον Μακρόν στις 17 Αυγούστου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκρινε τη γαλλική κυβέρνηση για την «ανησυχητική άνοδο» των αντισημιτικών επιθέσεων στη χώρα και υποστήριξε ότι η έκκληση για παλαιστινιακό κράτος «τροφοδοτεί αυτή την αντισημιτική φωτιά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία «ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Γάλλους Εβραίους».

Τα επιχειρήματα του Νετανιάχου βρήκαν υποστήριξη και από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, ανέφερε ότι οι κινήσεις υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους «ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, τροφοδοτούν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο την εβραϊκή ζωή στη Γαλλία». Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε χθες ότι οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν τα σχόλια» του Κούσνερ.

Η διπλωματική αυτή αντιπαράθεση υπογραμμίζει τις λεπτές ισορροπίες που καλούνται να διαχειριστούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προσπαθώντας να συνδυάσουν την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή με την προστασία των κοινοτήτων τους από την αντισημιτική βία.