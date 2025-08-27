Νέα ένταση στη Μονή Σινά: Πραξικοπηματίες μοναχοί προσπάθησαν να εισβάλουν ξανά, καταγγελίες για μπράβους

Τη βοήθεια της αστυνομίας ζητά ο Αρχιεπίσκοπος.

Νέα ένταση έχει δημιουργηθεί από το πρωί στη Μονή Σινά, με τους μοναχούς που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό, να παραμένουν έξω από την πύλη και προσπαθούν να μπουν και πάλι στο εσωτερικό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, βρίσκεται στο εσωτερικό της Μονής, οι στασιαστές μοναχοί προσπαθούν να εισβάλουν, ενώ εξαπολύουν απειλές κατά της ζωής του και για δικαστικές κινήσεις εναντίον του, ενώ ζήτησε και τη βοήθεια της αστυνομίας.

Σε χθεσινή δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Τι αναφέρει η άλλη πλευρά

Την δική τους εντελώς διαφορετική αφήγηση για τα όσα συνέβησαν χθες στη Μονή Σινά, δίνουν οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν το βράδυ από τον Ηγούμενο Δαμιανό, τον οποίο είχαν αμφισβητήσει και παύσει από τα καθήκοντα του.

Οι μοναχοί που σύμφωνα με τον Ηγούμενο είναι «πραξικοπηματίες» μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδυνά γεγονότα.

ΗΡΘΕ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΒΟΥΣ

Σύμφωνα με την αφήγηση των μοναχών ο Ηγούμενος «εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στη Μονή Σινά μετά από πολύ καιρό ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος πρώην Σιναίου Δαμιανός μαζί με καμμιά δεκαριά μπράβους και μπήκαν στο Μοναστήρι».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι «μπράβοι με οδηγό τον π. Ακάκιο, ο οποίος τους οδηγούσε από κελλί σε κελλί, διά της βίας έβγαλαν έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελλιά τους».

Κατά την ίδια αφήγηση «Σε όσα κελλιά δεν άνοιγαν οι πατέρες, οι καταληψίες έσπασαν την πόρτα και τους έβγαλαν διά της βίας έξω».

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκε σύμφωνα με τους ίδιους από κάποιον μοναχό «έξω από το κελλί του π. Αλεξίου, ο οποίος αντιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε».

ΔΕΝ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ

Οι μοναχοί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από τα τείχη του μοναστηριού αναζητώντας τρόπους για να επανέλθουν, υποστηρίζουν πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=Vh1XQsZ_J1s}