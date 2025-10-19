Στον Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα. η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών.

Η χειροτονία του ομόφωνα εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών πραγματοποιείται, σήμερα Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’.

Στην χειροτονία του νέου προκαθημένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης παρίστανται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Βάσει του εκκλησιαστικού τυπικού, υπάρχει κάθοδος της πατριαρχικής συνοδείας στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, όπου τελείται η Ακολουθία της Χειροτονίας και της Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.

Στη συνέχεια, στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει προσφώνηση εκ μέρους του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου και αντιφώνηση από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, καθώς και χαιρετισμός εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών, Γεωργίου Γεραπετρίτη.

Με την ομόφωνη εκλογή από την Σιναϊκή Αδελφότητα και τη χειροτονία του Συμεών στη θέση του Αρχιεπισκόπου, Ηγουμένου της Μονής Σινά, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κλείνει και τυπικά ένα κεφάλαιο στην ιστορία της αρχαιότερης χριστιανικής μονής παγκοσμίως, το οποίο αφορούσε στο ζήτημα της ηγεσίας της, υπό το φως των γεγονότων που οδήγησαν στην παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τη θέση του προκαθημένου της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Η χειροτονία του Αρχιμανδρίτη Συμεών σε Αρχιεπίσκοπο Σινά και η θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στα Ιεροσόλυμα επιβεβαιώνει «την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών βρίσκεται ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα, όπου τον υποδέχθηκαν αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, ιεράρχες και πλήθος πιστών, εν μέσω ιδιαιτέρως θερμών επευφημιών. Στη συνέχεια υπήρξε κατ’ ιδίαν συνάντησή του μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ ενώ στην συνέχεια παρακάθησαν σε δείπνο με τη συμμετοχή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλου και μελών της συνοδείας τους.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Όπως ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, «την Παρασκευήν, 17ην Οκτωβρίου 2025, αφίχθη εις το Αεροδρόμιον Ben Gurion του Ισραήλ ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραιθώ, Θεοφιλέστατος Αρχιμανδρίτης Συμεών, συνοδευόμενος υπό σεβαστής αντιπροσωπείας Σιναϊτών Πατέρων της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, καθώς και υπό Ιεραρχών εκπρόσωπων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερέων, Ιερομονάχων, Μοναχών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, συνοδευόντων την Αυτού Θεοφιλίαν εν πνεύματι χαράς και συγκινήσεως.

Η Πατριαρχική αντιπροσωπεία των Ιεροσολύμων, ο Γέρων Δραγουμάνος Αρχιμανδρίτης π. Ματθαίος και ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος, απεσταλμένοι του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, υπεδέχθησαν τον εψηφισμένον Αρχιερέα εν εκκλησιαστική τάξει και ενθέρμω αγάπη, επιβεβαιούντες δι’ ενός έτι σημείου την αδελφικήν κοινωνίαν και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Εν συνεχεία, πάντες ηκολούθησαν τον εκλελεγμένον Αρχιεπίσκοπον προς το κατάλυμα αυτού εν Ιεροσολύμοις, όπου έμελλε να προετοιμασθή διά την μεγάλην και ιεράν ημέραν της χειροτονίας του εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως. Η ημέρα αύτη εσημειώθη ως πρώτος προάγγελος χαράς και ελπίδος· όλη η Εκκλησία Ιεροσολύμων επλημμύρισεν πνευματικής συγκινήσεως και ευφροσύνης , αναμένουσα μετά βαθείας κατανύξεως την ιεράν στιγμήν, καθ’ ην η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα επισκιάση τον νέον Αρχιερέα του Σινά».