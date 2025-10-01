Εκδήλωση χθες στην Ουάσιγκτον και διακομματική επιστολή σε Μάρκο Ρούμπιο.

Στο Αμερικανικό Κογκρέσο έφερε το θέμα της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά ο ελληνικής καταγωγής Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Κωνσταντίνος Μπιλιράκης και οε υρωβουλευτής και μέλος της Αντιπροσωπείας ΗΠΑ -ΕΕ Νικόλας Φαραντούρης.

«Σε ειδική εκδήλωση που πραγματατοποιήθηκε χθες στην Ουάσιγκτον με υποστήριξη της οργάνωσης Coptic Orthodox Solidarity στο Rayburn Congressional Office Building, αναδείχθηκε η απειλή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής απ' τις Αιγυπτιακές Αρχές, κάτι που σχετίζεται με τα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής σε θέρετρο τύπου "Λας Βέγκας" απ' την Αίγυπτο», σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Φαραντούρη.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η υποψηφιότητα της Αιγύπτου για την ηγεσία της UNESCO στις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου και κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί ενός Οργανισμού για την προστασία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς μία χώρα όπως η Αίγυπτος «που υπονομεύει ένα τέτοιο μνημείο όπως η ιστορική Μονή Σινά», τονίζει η ανακοίνωση.

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης «είχε θέσει το ζήτημα με επιστολή του προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO στις 2 Σεπτεμβρίο 2025 ζητώντας, πριν από οποιαδήποτε εξέταση υποψηφιότητας, να αποκατασταθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής».

{https://x.com/NFarantouris/status/1962889756292850022?s=19}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την επιστολή Φαραντούρη «έχουν στηρίξει διεθνείς οργανώσεις και κοινότητες, όπως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κόπτες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός βουλευτής (Congressman) της Florida, Gus Bilirakis, συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, συντονίζει αντίστοιχη διακομματική επιστολή με υπογραφές και άλλων αμερικανών βουλευτών προς τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, στην οποία καλεί το Κάιρο να σεβαστεί το καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης και να αντιταχθεί στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την προεδρία της UNESCO, όσο η Αίγυπτος υπονομεύει το μοναστήρι ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς & Εξαιρετικής Αξίας της UNESCO», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η παρέμβαση Φαραντούρη στο Κογκρέσο:

«Συνάδελφοι και φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πνευματικά μνημεία της ανθρωπότητας: της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Πριν από έναν μήνα, απέστειλα επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με την ΕΕ να αποτελεί βασικό υποστηρικτή και χρηματοδότη του ΟΗΕ και της UNESCO – σε μια στιγμή εξαιρετικής σημασίας. Σε λίγες εβδομάδες, το Συμβούλιο θα διορίσει τον νέο Γενικό Διευθυντή. Ένας από τους υποψηφίους προέρχεται από την Αίγυπτο.

Καμία υποψηφιότητα όμως δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενώ. Οφείλει να αξιολογηθεί με βάση τον τρόπο που κάθε κράτος αντιμετωπίζει την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά που του έχει εμπιστευθεί η ιστορία και οι διεθνείς συνθήκες – ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Μονή του Σινά δεν αποτελεί μόνο χώρο ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά και ένα παγκόσμιας σημασίας σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης.

Ωστόσο, σήμερα αυτός ο σεβάσμιος θεσμός βρίσκεται σε κίνδυνο. Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του. Έχουν κινηθεί αμφιλεγόμενες δικαστικές διαδικασίες και έχουν εκδοθεί αποφάσεις, οι οποίες – αν εφαρμοστούν – θα στερήσουν από τη Μονή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και, τελικά, τα ίδια τα κελιά και τη μοναστική της ζωή.

Συνάδελφοι και φίλοι,

Η ηγεσία της UNESCO δεν είναι απλώς ζήτημα κύρους· είναι πρωτίστως ηθική ευθύνη. Απαιτεί από κάθε κράτος και τον εκπρόσωπό του να ενσαρκώνουν τις αρχές της προστασίας, της συμπερίληψης και της δικαιοσύνης. Θέτω αυτά τα ζητήματα με πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης, και πάνω απ’ όλα με πίστη στα ιδανικά της ίδιας της UNESCO.

Με αυτό το πνεύμα, καλώ τα θεσμικά μας όργανα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να εξετάσουν προσεκτικά τις ευρύτερες συνέπειες, εάν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το καθεστώς της Μονής δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι τη στιγμή της εκλογής. Τιμούμε την αποστολή μας, σημαίνει διασφαλίζουμε ότι η Μονή θα παραμείνει ανεπηρέαστη και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα θα είναι ακέραια και πλήρως κατοχυρωμένα.»

Αμερικανική διαθρησκευτική υποστήριξη

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κ. Φαραντούρη, «Η ενημέρωση του Κογκρέσου περιελάμβανε επίσης παρουσιάσεις από ηγέτες των Ασσυρίων, των Αλαουιτών, των Δρούζων και των Γιαζίντι, οι οποίοι περιέγραψαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αίγυπτο, τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Marc Porter, σύμβουλος του μοναστηριού που συνδέεται στενά με τον Προέδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, τόνισε επίσης την ανάγκη δράση για την προστασία της Μονής και παρέδωσε στους αμερικανούς νομοθέτες και τα μέλη του Κογκρέσου δήλωση του νέου Ηγουμένου της Μονής, Αρχιεπισκόπου Συμεών».

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της εκδήλωση ο κ. Φαραντούρης τόνισε «τη σημασία της διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη Μονή, ενός οικουμενικού συμβόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ενώνουμε δυνάμεις».