Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok
Η ερμηνεία της καθήλωσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τουρκάλα ερμηνεύτρια Σεβάλ Σαμ τραγουδά με βαθύ συναίσθημα, σε άπταιστα ελληνικά, το αγαπημένο ελληνικό κομμάτι «Όλα σε θυμίζουν».

Το βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok συγκίνησε τους συμπατριώτες της, οι οποίοι έσπευσαν να την αποθεώσουν για ακόμη μία φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμ καταπιάνεται με ελληνικό ρεπερτόριο, καθώς και στο παρελθόν έχει ερμηνεύσει τραγούδια από τη χώρα μας.

Πέρα από το τραγούδι, η Σεβάλ Σαμ έχει διακριθεί και ως ηθοποιός, με πολλές πρωταγωνιστικές εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόνι Μεταξά για διαζύγιο: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος - Εγώ έφυγα»

Κόνι Μεταξά για διαζύγιο: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος - Εγώ έφυγα»

Life

Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, γνώρισε το «Όλα σε θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, μέσα από την αξεπέραστη ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Διεθνή
Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Ελλάδα
Τουρκία: Ο υπ. Μεταφορών έτρεχε με 225 χλμ., το πόσταρε και θα το πληρώσει (Βίντεο)

Τουρκία: Ο υπ. Μεταφορών έτρεχε με 225 χλμ., το πόσταρε και θα το πληρώσει (Βίντεο)

Διεθνή
Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Life

NETWORK

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το παιδί σας κλείνει συχνά τα αυτιά του; Τι μπορεί να σημαίνει

Το παιδί σας κλείνει συχνά τα αυτιά του; Τι μπορεί να σημαίνει

healthstat.gr
Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

healthstat.gr
Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, χθες Τρίτη 26/8, στο πολυσύχναστο τουριστικό νησί της Αίγινας

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

healthstat.gr