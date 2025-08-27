Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok

Η ερμηνεία της καθήλωσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τουρκάλα ερμηνεύτρια Σεβάλ Σαμ τραγουδά με βαθύ συναίσθημα, σε άπταιστα ελληνικά, το αγαπημένο ελληνικό κομμάτι «Όλα σε θυμίζουν».

Το βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok συγκίνησε τους συμπατριώτες της, οι οποίοι έσπευσαν να την αποθεώσουν για ακόμη μία φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμ καταπιάνεται με ελληνικό ρεπερτόριο, καθώς και στο παρελθόν έχει ερμηνεύσει τραγούδια από τη χώρα μας.

Πέρα από το τραγούδι, η Σεβάλ Σαμ έχει διακριθεί και ως ηθοποιός, με πολλές πρωταγωνιστικές εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, γνώρισε το «Όλα σε θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, μέσα από την αξεπέραστη ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου.