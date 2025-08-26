Αιματοβαμμένη σιωπή: Πάνω από 200 οι δολοφονημένοι δημοσιογράφοι - Η μέθοδος του «διπλού χτυπήματος» στο νοσοκομείο

Πάνω από 200 άνθρωποι του Τύπου νεκροί στη Γάζα.

Η σύγκρουση εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση. Ενώ τμήματα της Γάζας έχουν επίσημα χαρακτηριστεί ως περιοχές που πλήττονται από λιμό, ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με στόχο την περικύκλωση και υπερκέραση της Πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με το Sky News, μέσα σε αυτό το σκηνικό, η τακτική του λεγόμενου «διπλού χτυπήματος» ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον πιο σκληρό και αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του πολέμου. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορα καθεστώτα τα τελευταία χρόνια — από τη Ρωσία στην Ουκρανία έως τον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία. Η λογική είναι απλή αλλά φονική: το πρώτο πλήγμα προκαλεί καταστροφή και συγκεντρώνει διασώστες και δημοσιογράφους στο σημείο· το δεύτερο χτύπημα ακολουθεί, προκαλώντας ακόμη περισσότερους θανάτους ανάμεσα σε όσους σπεύδουν να βοηθήσουν.

Αυτό συνέβη και στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. Αρχικά, πύραυλος κατέστρεψε τμήμα του κτιρίου, τραυματίζοντας ασθενείς και προσωπικό. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ενώ η περιοχή μετατρεπόταν σε σκηνή διάσωσης αλλά και ζωντανής μετάδοσης από τα ΜΜΕ, μια δεύτερη έκρηξη ισοπέδωσε την αυλή. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γιατροί, ασθενείς και πέντε δημοσιογράφοι.

Οι εικόνες σοκάρουν: πτώματα, συντρίμμια, αίμα. Ένας δημοσιογράφος που επέζησε εμφανίστηκε σε βίντεο μέσα στο νοσοκομείο, καλυμμένος με αίματα, εμφανώς σε κατάσταση σοκ. Το νοσοκομείο Νάσερ, το τελευταίο πλήρως λειτουργικό στη νότια Γάζα, έγινε και πάλι στόχος. Ο Βρετανός χειρουργός Νικ Μέιναρντ χαρακτήρισε το πλήγμα «ακραία βαρβαρότητα» και μίλησε ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=l1q3ogRb0mw}

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η φωτορεπόρτερ Μαριάμ Ντάκα. Μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, φωτογραφία της με ένα λιπόσαρκο παιδί δημοσιευόταν στην πρώτη σελίδα ισραηλινής εφημερίδας. Το αλεξίσφαιρο γιλέκο της τοποθετήθηκε πάνω στο φέρετρό της, ενώ η κάμερά της, ποτισμένη με το αίμα της, υψώθηκε από συναδέλφους της.

Η νοσοκόμα Αμάντα Νάσερ, Αμερικανίδα που εργαζόταν στο νοσοκομείο, γλίτωσε από καθαρή τύχη. «Είχαμε ειδοποιηθεί να πάμε σε εκπαίδευση. Μισή ώρα αργότερα, το νοσοκομείο χτυπήθηκε δύο φορές. Η Μαριάμ ήταν φίλη μου. Όταν το έμαθα κατέρρευσα», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση «τραγικό ατύχημα» και ανακοίνωσε έρευνα. Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι δεν στοχεύει εσκεμμένα πολίτες, ενώ εκπρόσωπός του εξέφρασε «λύπη για τον θάνατο αθώων». Ωστόσο, το νοσοκομείο Νάσερ ήταν γνωστό σημείο συγκέντρωσης δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ, γεγονός που καθιστά τον κίνδυνο προφανή.

{https://x.com/netanyahu/status/1960030187933835604}

Οι αριθμοί είναι εξίσου ανησυχητικοί: τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες οργανώσεις καταγράφουν τις απώλειες δημοσιογράφων στη Γάζα. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν, αλλά συμφωνούν ότι έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 200, ίσως και πάνω από 300 άνθρωποι του Τύπου. Με ξένους δημοσιογράφους να μην επιτρέπεται η είσοδος, η παγκόσμια ενημέρωση εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς — πολλοί από τους οποίους είναι ήδη νεκροί.

Το ερώτημα παραμένει: ακόμη κι αν οι Ισραηλινοί δεν στοχεύουν συνειδητά τους δημοσιογράφους, πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι τόσοι πολλοί βρίσκουν τον θάνατο;

Στο πολιτικό πεδίο, μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός βρίσκεται στο τραπέζι, όμως ο Νετανιάχου εμφανίζεται απρόθυμος να διαπραγματευτεί. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ισραήλ οι πιέσεις εντείνονται: οικογένειες ομήρων και χιλιάδες πολίτες προγραμματίζουν νέες διαδηλώσεις και απεργίες, απαιτώντας από τον πρωθυπουργό να σταματήσει τον πόλεμο.

Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Και η χώρα, όπως και η περιοχή, βρίσκονται σε μια από τις πιο εύθραυστες και αβέβαιες στιγμές της σύγκρουσης.