Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ Φωτογραφία: AP
Οι κατηγορίες για απάτη σχετικά με στεγαστικά δάνεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), επικαλούμενος «επαρκή λόγο» και κατηγορώντας την ότι υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις σε δύο αιτήσεις δανείων. Η Κουκ, η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που είχε διοριστεί στη θέση με θητεία έως το 2038, απέρριψε τις αιτιάσεις, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να την απολύσει και ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ο δικηγόρος της χαρακτήρισε την ενέργεια «παράνομη» και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, δεν αφορά μόνο την Κουκ αλλά εντάσσεται στη στρατηγική Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Fed για μαζικές μειώσεις επιτοκίων. Αν κατορθώσει να αντικαταστήσει την Κουκ με πρόσωπο της επιλογής του, θα αποκτήσει πλειοψηφία στο Δ.Σ., επηρεάζοντας άμεσα κρίσιμες αποφάσεις, όπως οι επικείμενες ανανεώσεις θητειών των 12 περιφερειακών διοικητών τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν απειλήσει ακόμη και με απομάκρυνση τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Η Τζούλια Κορονάντο, πρώην στέλεχος της Fed, προειδοποίησε ότι η ενέργεια αυτή «υπονομεύει τα θεμέλια που προστατεύουν την Κεντρική Τράπεζα από πολιτικές πιέσεις» και τη χαρακτήρισε «σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών».

