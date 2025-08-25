Γάζα: Αυτοί είναι οι 5 δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές σε νοσοκομείο (Εικόνες & Βίντεο)

Εκτός από τους 5 δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, ένας ακόμα τραυματίστηκε

Πέντε Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που εργάζονταν για διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς σκοτώθηκαν στη Γάζα τη Δευτέρα μαζί με περίπου 15 ακόμα άτομα κατά τις ισραηλινές επιδρομές στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς στη Γάζα.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου, αλλά δεν κατονόμασε τον στόχο. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους» ωστόσο τουλάχιστον 192 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων. Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν τη Δευτέρα:

Μάριαμ Ντάγκα

Μια 33χρονη φωτορεπόρτερ, Μάριαμ Ντάγκα, δούλευε ως ελεύθερη επαγγελματίας για το Associated Press και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ο γιος της είχε φύγει από τη Γάζα νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Τζον Γκάμπρελ, περιφερειακός διευθυντής ειδήσεων του AP, δήλωσε στα social media ότι η Ντάγκα συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Το Associated press ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Ντάγκα έμενε τακτικά στο νοσοκομείο. Πρόσθεσε πως αυτόν τον μήνα είχε κάνει ρεπορτάζ για τα πεινασμένα και υποσιτισμένα παιδιά της Γάζα. Η Independent Arabia, η αραβόφωνη έκδοση της βρετανικής Independent, ανέφερε σε μια ανάρτηση πως η Ντάγκα ήταν φωτογράφος για την εφημερίδα και δημοσίευσε φωτογραφίες της να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο με τη λέξη «PRESS».

Το Associated Press δήλωσε «σοκαρισμένο και λυπημένο» από την είδηση του θανάτου της. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ασφαλείς τους δημοσιογράφους μας στη Γάζα, την ώρα που αυτοί συνεχίζουν να παρέχουν κρίσιμες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες».

Χουσάμ αλ-Μάσρι

Το Reuters ανακοίνωσε τον θάνατο του Χουσάμ αλ-Μάσρι, ενός εικονολήπτη, που εργαζόταν για το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων και ανέφερε ότι ένας άλλος από τους συνεργάτες του, ο Χατέμ Χαλέντ, είχε επίσης τραυματιστεί στις ίδιες ισραηλινές επιδρομές στο νοσοκομείο.

«Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες και έχουμε ζητήσει από τις αρχές στη Γάζα και το Ισραήλ να μας βοηθήσουν να λάβουμε επείγουσα ιατρική βοήθεια για τον Χατέμ», ανέφερε το Reuters.

Μοχάμαντ Σαλάμα

Ο Μοχάμαντ Σαλάμα, ήταν εικονολήπτης του Al Jazeera, ο 10ος δημοσιογράφος του δικτύου που έχει σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Σε ανακοίνωσή του, το Al Jazeera, το οποίο εδρεύει στο Κατάρ, καταδίκασε τη δολοφονία και δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «στοχοποίησαν και δολοφόνησαν δημοσιογράφους στο πλαίσιο μιας συστηματικής εκστρατείας».

Το Middle East Eye, ένα διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε στα social media ότι ο Σαλάμα εργαζόταν για αυτούς από την έναρξη του πολέμου.

Μέσα στον Αύγουστο και ο Άνας αλ-Σαρίφ, δημοσιογράφος του Al Jazeera και ένας από τους πιο διακεκριμένους ανταποκριτές που εργάζονταν στη Γάζα, σκοτώθηκε μαζί με τρεις άλλους δημοσιογράφους του δικτύου σε ισραηλινή επιδρομή στη σκηνή όπου εργάζονταν στην πόλη της Γάζας. Συνολικά, πέντε δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχος του ήταν ο αλ-Σαρίφ επειδή ήταν μέλος της Χαμάς που παρίστανε τον δημοσιογράφο. Το Al Jazeera αντέκρουσε την κατηγορία και δήλωσε ότι ήταν ένας από τους πιο γενναίους δημοσιογράφους της Γάζας.

Αχμέντ Αμπού Αζίζ

Ο Αχμέντ Αμπού Αζίζ, ανεξάρτητος δημοσιογράφος στη Χαν Γιουνίς, είχε συνεισφέρει σε δεκάδες ρεπορτάζ για το Middle East Eye από την έναρξη του πολέμου. Εργαζόταν παρά τον σοβαρό τραυματισμό στην πλάτη που δεν είχε θεραπεύσει, έγραψε το Μέσο.

Τόσο ο Αμπού Αζίζ όσο και ο Σαλάμα ήταν «εξαιρετικοί δημοσιογράφοι» που εργάζονταν σε «σχεδόν αδύνατες συνθήκες», δήλωσε ο αρχισυντάκτης του Middle East Eye, Ντέιβιντ Χερστ.

Ο Αμπού Αζίζ είχε επαινέσει τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε αναρτήσεις στα social media. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδες που υποστηρίζουν δημοσιογράφους λένε ότι τέτοιες αναρτήσεις δεν παρέχουν, από μόνες τους, νόμιμους λόγους ωστόσο για μια τέτοια επίθεση εναντίον ενός ατόμου.

Μόαζ Αμπού Τάχα

Ο Μόαζ Αμπού Τάχα, σύμφωνα με το Reuters, ήταν ανεξάρτητος δημοσιογράφος του οποίου άρθρα είχαν δημοσιευτεί περιστασιακά από το πρακτορείο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για εκείνον.

{https://www.youtube.com/watch?v=l1q3ogRb0mw}

Διεθνείς αντιδράσεις για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την επίθεση στη Γάζα από έναν δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο και η απάντησή του ήταν: «πότε συνέβη αυτό;». Συνέχισε λέγοντας πως «Δεν το γνώριζα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό».

Πιο έντονη ήταν η αντίδραση Μακρόν, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομείο στη Γάζα που προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων και δημοσιογράφων ήταν «απαράδεκτες». Κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και σημείωσε πως η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και ενόψει της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό είναι απαράδεκτο: οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, ώστε να καλύπτουν την πραγματικότητα της σύγκρουσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιστρέψει. Καλούμε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο» έγραψε σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων.

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1960014486469046489}

«Η επίθεση πρέπει να διερευνηθεί», είπε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ενώ δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από τη δολοφονία αρκετών δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη της καταστροφικής πραγματικότητας του πολέμου. Έχουμε επανειλημμένα καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει άμεση πρόσβαση σε ανεξάρτητα ξένα μέσα ενημέρωσης και να παράσχει προστασία στους δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στη Γάζα» ανέφερε το γερμανικό υπουργείο μεταξύ άλλων.

{https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1960008967947710540}

Με πληροφορίες του Reuters/AP/NYT/Al Jazeera