Ο Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης - «Η Γαλλία κινδυνεύει λόγω χρέους»

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου και προειδοποίησε ότι η Γαλλία διατρέχει κίνδυνο σε ό,τι αφορά στο χρέος.

Από την κίνηση του Μπαϊρού θα κριθεί εάν έχει επαρκή υποστήριξη στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθούν τα αντιδημοφιλή σχέδιά του για τη μείωση του ελλείμματος. Εάν δεν εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνησή του θα πέσει.

Τα πλάνα του Γάλλου πρωθυπουργού προβλέπουν περικοπές στον προϋπολογισμόκατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ, στην προσπάθεια να μειωθεί το έλλειμμα το οποίο πέρυσι έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ (3%). Για να επιτευχθεί αυτό, ο Μπαϊρού έχει προτείνει από κατάργηση δύο αργιών, έως «πάγωμα» των επιδομάτων και των συντάξεων.

«Είμαστε ενώπιον ενός άμεσου κινδύνου, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε… διαφορετικά, δεν έχουμε μέλλον», είπε ο Μπαϊρού σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με το χρέος. «Η χώρα μας κινδυνεύει», τόνισε.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα επικεντρωθεί στο αν οι βουλευτές συμφωνούν με τη σοβαρότητα του κινδύνου και θα επιλέξουν την πορεία για την αντιμετώπισή του, συμπλήρωσε.

Το πλάνο λιτότητας του Μπαϊρού έχει δεχθεί τα πυρά τόσο της Αριστεράς, όσο και της Δεξιάς, με συνέπεια να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο μιας πρότασης μομφής, όπως εκείνη που «έριξε» τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ, στα τέλη του 2024, έπειτα από μόλις τρεις μήνες στην πρωθυπουργία. Με την ανακοίνωσή του, ο Μπαϊρού επιδιώκει την ψήφο εμπιστοσύνης προτού η αντιπολίτευση καταθέσει πρόταση μομφής, σημειώνει το Reuters.

Η ψηφοφορία θα γίνει δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες, που έχουν την υποστήριξη αριστερών κομμάτων και συνδικάτων. Το κάλεσμα για μαζικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου έχει θυμίσει τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων», το 2018, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του υψηλού κόστους διαβίωσης. Εκείνες οι διαμαρτυρίες είχαν εξελιχθεί σε κίνημα κατά του Εμανουέλ Μακρόν και των μεταρρυθμίσεών του.

Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση Μπαϊρού

Ήδη η Ανυπότακτη Γαλλία, η Εθνική Συσπείρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού.

«Στις 8 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά έπειτα από 5 χρόνια, ένας πρωθυπουργός του Μακρονισμού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνοσυνέλευση. Δεν έχει πλειοψηφία. Η τρέχουσα λαϊκή κινητοποίηση θα έχει κερδίσει. Και οι επαναστάτες θα είναι υπερήφανοι για τη χρήσιμη συμβολή», έγραψε σε ανάρτηση ο Ζαν Λικ Μελανσόν.

«Προφανώς δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού», έγραψε στο Χ η Μαρίν Λεπέν. Ο Μπαϊρού «προφανώς δεν καταλαβαίνει ότι ο γαλλικός λαός έχει πλήρη επίγνωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει βυθιστεί η χώρα έπειτα από 8 χρόνια Μακρονισμού. Μία κρίση που έρχεται να προστεθεί σε τόσες άλλες αποτυχίες που απειλούν την ίδια την επιβίωση του έθνους μας», ανέφερε ακόμα.

«Επειδή κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι συμπατριώτες μας απορρίπτουν τα μέτρα του πρωθυπουργού, που είναι τόσο άδικα όσο και αναποτελεσματικά», σχολίασε επίσης η Λεπέν.