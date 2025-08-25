«Πόλεμος» δηλώσεων ΗΠΑ – Γαλλίας: Στο στόχαστρο ο Μακρόν για τον αντισημιτισμό

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται Παρίσι και Ουάσινγκτον, μετά την αιχμηρή επίθεση του Αμερικανού πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν, για την πολιτική του απέναντι στον αντισημιτισμό.

Ο Κούσνερ, σε επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που αποκάλυψε το Γαλλικό Πρακτορείο, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση για αδράνεια και «επικίνδυνη αδιαφορία» απέναντι στην έξαρση αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα. Επικαλούμενος και τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός διπλωμάτης συνέδεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με την ενίσχυση του εξτρεμισμού.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του γαλλικού ΥΠΕΞ, το οποίο έκανε λόγο για «απαράδεκτες παρεμβάσεις» και παραβίαση της Συνθήκης της Βιέννης περί μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών. Σημείωσε ότι οι γαλλικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί δυναμικά για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, ενώ ανακοίνωσε πως ο Κούσνερ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Η διπλωματική ένταση εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Μακρόν – Νετανιάχου, με φόντο την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, μια πρωτοβουλία που Ισραήλ και ΗΠΑ θεωρούν «επικίνδυνη». Ο Μακρόν, από την πλευρά του, επιμένει ότι η Γαλλία δεν θα δεχθεί μαθήματα για την προστασία των Εβραίων πολιτών της.