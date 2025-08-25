Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Πόλεμος» δηλώσεων ΗΠΑ – Γαλλίας: Στο στόχαστρο ο Μακρόν για τον αντισημιτισμό

«Πόλεμος» δηλώσεων ΗΠΑ – Γαλλίας: Στο στόχαστρο ο Μακρόν για τον αντισημιτισμό Φωτογραφία: AP
Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται Παρίσι και Ουάσινγκτον, μετά την αιχμηρή επίθεση του Αμερικανού πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν, για την πολιτική του απέναντι στον αντισημιτισμό.

Ο Κούσνερ, σε επιστολή προς τον Γάλλο πρόεδρο που αποκάλυψε το Γαλλικό Πρακτορείο, κατηγόρησε τη γαλλική κυβέρνηση για αδράνεια και «επικίνδυνη αδιαφορία» απέναντι στην έξαρση αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα. Επικαλούμενος και τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός διπλωμάτης συνέδεσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με την ενίσχυση του εξτρεμισμού.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του γαλλικού ΥΠΕΞ, το οποίο έκανε λόγο για «απαράδεκτες παρεμβάσεις» και παραβίαση της Συνθήκης της Βιέννης περί μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών. Σημείωσε ότι οι γαλλικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί δυναμικά για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, ενώ ανακοίνωσε πως ο Κούσνερ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Η διπλωματική ένταση εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Μακρόν – Νετανιάχου, με φόντο την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, μια πρωτοβουλία που Ισραήλ και ΗΠΑ θεωρούν «επικίνδυνη». Ο Μακρόν, από την πλευρά του, επιμένει ότι η Γαλλία δεν θα δεχθεί μαθήματα για την προστασία των Εβραίων πολιτών της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Εθνική Ελλάδος: Πρόβα τζενεράλε για το Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία

Εθνική Ελλάδος: Πρόβα τζενεράλε για το Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία

Αθλητισμός
Βήματα προόδου από την Ρωσία «βλέπουν» οι ΗΠΑ: Οι δύο κινήσεις του Πούτιν

Βήματα προόδου από την Ρωσία «βλέπουν» οι ΗΠΑ: Οι δύο κινήσεις του Πούτιν

Διεθνή
Γιατί ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης - Μπορεί να το κερδίσει;

Γιατί ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης - Μπορεί να το κερδίσει;

Διεθνή
Μιζούρι: Ασθενής πέθανε όταν «αμοιβάδα του έφαγε τον εγκέφαλο»

Μιζούρι: Ασθενής πέθανε όταν «αμοιβάδα του έφαγε τον εγκέφαλο»

Διεθνή

NETWORK

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

healthstat.gr
Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Κίνα: Μεγάλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ταυτόχρονα νέο ρεκόρ της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

ienergeia.gr
Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

Pilates: Τα 8 αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων

ienergeia.gr
ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ΔΟΑΕ: Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

ienergeia.gr
Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

Έρευνα MIT: Σωματίδια σιδήρου και ιωδίου υπόσχονται λύση στην παγκόσμια ανεπάρκεια

healthstat.gr