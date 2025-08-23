Μπλε δράκος: Πόσο επικίνδυνος είναι, σε ποιες παραλίες ζει - «Μην αγγίζετε ούτε με γάντια»

Τα αγκάθια του μπλε δράκου είναι δηλητηριώδη και μπορεί να προκαλέσει και θάνατο.

Ο μπλε δράκος της θάλασσας είναι θαλάσσιο ζώο που ζει στα τροπικά νερά του πλανήτη.

Εντοπίζεται συνήθως στις νοτιοανατολικές ακτές της Νότιας Αφρικής και τις ανατολικές ακτές Αυστραλίας, τις ακτές της Μοζαμβίκης και στις ευρωπαϊκές ακτές. Το επιστημονικό του όνομα είναι Glaucus atlanticus.

Το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά. Είναι ασημί-γκρι με σκούρο και απαλό μπλε στην κοιλιακή χώρα. Έχει σκούρες μπλε λωρίδες στο κεφάλι του. Έχει ένα επίπεδο, κωνικό σώμα και έξι εξαρτήματα που διακλαδίζονται σε ακτινωτά δαχτυλίδια.

Τα αγκάθια του μπλε δράκου είναι δηλητηριώδη και μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Οι άνθρωποι που αγγίζουν τον μπλε θαλάσσιο δράκο μπορεί να δεχτούν ένα οδυνηρό και μερικές φορές επικίνδυνο τσίμπημα.

Ζει κυρίως σε τροπικά μέρη ενώ τρέφεται με δηλητηριώδη ζώα, και κυρίως με μέδουσες.

Ο μπλε δράκος συχνάζει στην επιφάνεια της θάλασσας και μετακινείται με τη βοήθεια ενός ειδικού σάκου που μέσα στον οποίο περιέχεται αέριο. Ο σάκος λειτουργεί προωθητικά στην κίνηση του μπλε δράκου στον ωκεανό.

Υπενθυμίζεται πως οι παραλίες στην πόλη Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, στη νοτιοανατολική Ισπανία, έκλεισαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά την ανακάλυψη δύο μπλε δράκων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η επαφή με αυτό το θαλάσσιο ζώο μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει επώδυνα εγκαύματα στο δέρμα», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι παραθεριστές θα πρέπει «να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν την άμεση επαφή με αυτά που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στην άμμο».

Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Λουίς Σάεθ, ζήτησε από το κοινό να ειδοποιήσει τις αρχές εάν δει κάποιο από τους μπλε δράκους και να αποφύγει να τους αγγίξει, ακόμα κι αν φοράει γάντια. Συμβούλεψε επίσης, όποιον δεχθεί τσίμπημα, να ξεπλύνει την πληγείσα περιοχή με αλμυρό νερό και να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Πηγή CNN