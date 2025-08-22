Games
«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Η παρουσία των μπλε δράκων στην Κόστα Μπλάνκα αποτελεί υπενθύμιση ότι η θάλασσα, πέρα από γοητευτική, κρύβει και κινδύνους

Η ειδυλλιακή Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας, με τις χρυσές ακτές και τα ζαφειρένια νερά που κάθε καλοκαίρι προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες, ήρθε αντιμέτωπη με μια απροσδόκητη και επικίνδυνη αναστάτωση.

Η ξαφνική εμφάνιση των περίφημων «μπλε δράκων» –εντυπωσιακών αλλά εξαιρετικά δηλητηριωδών θαλάσσιων πλασμάτων– οδήγησε σε επείγον κλείσιμο ακτογραμμής μήκους επτά μιλίων στην περιοχή Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, κοντά στην Τορεβιέχα.

Ο μυστηριώδης Μπλε Δράκος

Ο Glaucus atlanticus, γνωστός ευρύτερα ως μπλε δράκος, είναι ένας μικροσκοπικός θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας που εντυπωσιάζει με το λαμπερό μπλε και ασημί χρώμα του. Παρά το μήκος του που δεν ξεπερνά τα 4 εκατοστά, θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα πλάσματα των ωκεανών.

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Ελλάδα

Τρέφεται με άλλα δηλητηριώδη θαλάσσια είδη, όπως τον «Πορτογάλο πολεμιστή», απορροφώντας και ενισχύοντας τις τοξίνες τους. Έτσι, το τσίμπημά του μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ναυτία, εμετό, ακόμη και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι αρχές σε κατάσταση συναγερμού

Το δημαρχείο της Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα αντέδρασε άμεσα, απαγορεύοντας κάθε είσοδο στη θάλασσα και κινητοποιώντας ναυαγοσώστες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Με μεγάφωνα και συνεχείς ανακοινώσεις, οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε επαφή με το νερό, ενώ παραβάτες της απαγόρευσης κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα. Αν και η ηλιοθεραπεία παραμένει επιτρεπτή, η κολύμβηση έχει σταματήσει πλήρως μέχρι νεοτέρας.

Περιστατικά και σε άλλες περιοχές

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα πλάσματα αυτά προκαλούν αναστάτωση στην Ισπανία. Νωρίτερα τον μήνα, στη Σάντα Μπάρμπαρα της Λα Λινέα ντε λα Κονσεπσιόν, έξι μπλε δράκοι εντοπίστηκαν στην ακτή, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο παραλίας. Μετά την απομάκρυνσή τους, η περιοχή ξανάνοιξε με προειδοποιητικές σημαίες, υπογραμμίζοντας πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν οι συνθήκες στη θάλασσα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε περίπτωση τσιμπήματος, η πληγείσα περιοχή πρέπει να ξεπλυθεί με θαλασσινό –και όχι γλυκό– νερό, ενώ είναι απαραίτητη η άμεση ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, προειδοποιούν να μην αγγίζει κανείς τα πλάσματα, ακόμη και με γάντια, καθώς οι τοξίνες τους μπορούν εύκολα να μεταφερθούν.

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να αναφέρουν άμεσα κάθε θεάση στις τοπικές αρχές ή στους ναυαγοσώστες.

