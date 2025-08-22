Games
Έρικ Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης - Παραμένει στη φυλακή 35 χρόνια μετά το διπλό φονικό

Ο Έρικ συγκινήθηκε περιγράφοντας τη στιγμή που πυροβόλησε τους γονείς του.

Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε χθες Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, πασίγνωστου στις ΗΠΑ διότι μαζί με τον αδελφό του Λάιλ δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους σε οίκημα στο Μπέβερλι Χιλς πριν από 35 και πλέον χρόνια.

Ο κρατούμενος, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αίτημα του αδελφού του Λάιλ είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.

Ο Έρικ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Σαν Ντιέγκο, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου και γυαλιά. Μέλη της οικογένειάς του, οι δικηγόροι του και εκπρόσωπος της εισαγγελίας συμμετείχαν επίσης στην ακρόαση.

Η επιτροπή τον ρώτησε για τους φόνους, τη σχέση του με τους γονείς του και τις προσπάθειές του να καλύψει την ενοχή του.

Ο Έρικ συγκινήθηκε περιγράφοντας τη στιγμή που πυροβόλησε τους γονείς του, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα, ενώ εκείνοι έβλεπαν τηλεόραση στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς.

Οι αδελφοί είχαν πυροβολήσει περισσότερες από δώδεκα φορές, με τον Έρικ να ξαναγεμίζει το όπλο και να συνεχίζει να πυροβολεί τη μητέρα του. Υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, καταγγέλλοντας σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους.

«Θέλω η οικογένειά μου να ξέρει ότι λυπάμαι απίστευτα για όσα τους έκανα από τις 20 Αυγούστου 1989 μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ακρόαση», είπε ο Έρικ. «Αν ποτέ αποκτήσω την ευκαιρία της ελευθερίας, θέλω η ίαση να αφορά εκείνους. Όχι εμένα, αυτή είναι μια οικογενειακή τραγωδία».

Η οικογένεια του θύματος εμφανίστηκε επίσης. Η αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ, Τερεσίτα Μενέντεζ-Μπαράλτ, συγκλόνισε το πάνελ δηλώνοντας ότι τον έχει συγχωρέσει και ότι πάσχει από καρκίνο τετάρτου σταδίου: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει. Αν ο Έρικ αποφυλακιστεί, θα είναι ευλογία. Ελπίζω να ζήσω για να τον καλωσορίσω στο σπίτι μου, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να τον αγκαλιάσω, αυτό θα μου έδινε απέραντη γαλήνη και χαρά».

{https://www.youtube.com/watch?v=sfpP-mOUBkU}

