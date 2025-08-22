Games
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα

«Έδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος» δήλωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες πως διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για να αφεθούν ελεύθεροι «όλοι» οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, προφανώς αντιδρώντας στην τρέχουσα πρόταση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ο στρατός του σφυροκόπησε κι έσφιξε τον κλοιό στην πόλη της Γάζας, ενόψει προαναγγελθείσας επιχείρησης για να την καταλάβει.

«Έδωσα οδηγίες να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Χωρίς να το ξεκαθαρίσει, απαντούσε εμμέσως με αυτή τη δήλωση στην πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– που προβλέπει ανακωχή στον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 22 μήνες πολέμου με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση. Προβλέπει, εξήγησαν παλαιστινιακές πηγές, κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι σε δυο χρόνους όμηροι που είχαν πάρει παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της εφόδου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είπε πως οδεύει να «εγκρίνει τα σχέδια» του επιτελείου με σκοπό «να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», της μεγαλύτερης του θυλάκου, που θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά της Χαμάς, και να «νικηθεί» αυτή η τελευταία.

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έναρξη της κύριας επιχείρησης πιθανόν επίκειται άμεσα, ο στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να καλεί νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στην πόλη της Γάζας για να τους προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί «πλήρης εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών και να «προετοιμάσουν σχέδιο για τη μεταφορά του ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο».

Πρόσθεσε πως ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι θα τους δώσει «τόπο για να επιχειρούν, είτε σε νοσοκομείο εκστρατείας ή σε άλλο νοσοκομείο».

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, μέρος της κυβέρνησης της Χαμάς, απέρριψε τις απαιτήσεις του ισραηλινού στρατού, τονίζοντας πως θα «αποδυνάμωνε» περαιτέρω «ό,τι απομένει από το σύστημα υγείας» και θα «στερούσε από ένα και πλέον εκατομμύριο ανθρώπους το δικαίωμά τους να έχουν ιατρικές φροντίδες».

Πέντε μεραρχίες, σύμφωνα με το επιτελείο, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της. Ο στρατός εξάλλου κάλεσε να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου κάπου 60.000 έφεδροι, ώστε να καλύψουν κενά.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε την επιχείρηση την Τετάρτη και πλέον το επιτελείο λέει πως μονάδες του έχουν πάρει θέσεις «στην περιφέρεια» της πόλης της Γάζας.

Στο πεδίο, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν στην πόλη της Γάζας, ιδίως στους τομείς Τζαμπάλια και Νάζλα (βορειοδυτικά) και Σάμπρα (ανατολικά) — αυτή η τελευταία συνοικία σφυροκοπείται ήδη για μια εβδομάδα, όπως κι η γειτονική της Ζαϊτούν, σύμφωνα με κατοίκους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων άκουσε χθες πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον μια έπειτα από πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους.

Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό κι ο ρυθμός των εκρήξεων επιταχυνόταν νωρίς το βράδυ.

Αφού κατέβηκαν από φορτηγά, περίπου εκατό στρατιώτες πήραν θέσεις πλάι σε οχηματοπομπή περίπου τριάντα τεθωρακισμένων στα σύνορα, όπου η στρατιωτική δραστηριότητα πάντως έμοιαζε να είναι η συνηθισμένη.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς χθες από πυρά και βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για πάνω από 70 νεκρούς. Όπως συμβαίνει καθημερινά, ο στρατός του Ισραήλ απέρριψε τους απολογισμούς αυτούς.

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας, υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, ενέκρινε στις αρχές Αυγούστου σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και καταυλισμών προσφύγων στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, ώστε ο ισραηλινός στρατός να πάρει τον έλεγχο ασφαλείας σε όλη την περιοχή και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Κατά ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει σήμερα περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι, πολιορκημένοι, πεινασμένοι, είναι αντιμέτωποι με ανθρωπιστική καταστροφή και κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», κατά τον ΟΗΕ.

Η πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, να αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και να επιστραφούν 18 σοροί ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερη ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, σύμφωνα με πηγές του AFP στη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, κίνημα-σύμμαχό της.

Οι εναπομείναντες θα απελευθερωθούν σε δεύτερη ανταλλαγή, κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις ενόψει οριστικής κατάπαυσης του πυρός.

Συγγενείς ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται για 686η ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας καλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχτεί τη συμφωνία αυτή, που «μπορεί να σώσει τους ομήρους», όπως το έθεσε η Λισάι Μιράν Λαβί, η σύζυγος του αιχμαλώτου Ομρί Μιράν. Η απόρριψή της από την κυβέρνηση, πρόσθεσε, «θα καταδίκαζε τους ζωντανούς ομήρους σε θάνατο και τους νεκρούς στη λήθη».

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Όμως, παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με διάρκεια.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.192 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

