Νέα δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νέα δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Αμφίρροπες ακόμα οι συναντήσεις Πούτιν - Ζελένσκι παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ.

Δύο εβδομάδες είναι το διάσημα μέσα στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αυτό δήλωσε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Todd Starnes. «Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε ο Τραμπ χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου. Ωστόσο τίποτα ακόμα δεν φαίνεται να είναι σίγουρο.

Διεθνή

Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι νωρίτερα την Πέμπτη είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση ενώ στον απόηχο των διπλωματικών επικοινωνιών η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 drones και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

