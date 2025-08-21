Games
Μελόνι κατά Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Μελόνι κατά Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας Φωτογραφία: AP/ΑΡΧΕΙΟΥ/Geert Vanden Wijngaert
Η απόφαση να υλοποιηθεί η κατάληψη της Γάζας, κορυφώνει περαιτέρω τη στρατιωτική αντιπαράθεση, δήλωσε μεταξύ άλλων η Τζόρτζια Μελόνι.

Η πρωθυπουργος της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

«Η απόφαση αυτή αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και κινδυνεύει να καταδικάσει σε οριστική αποτυχία τη λύση των δυο κρατών όπως και, γενικότερα, μια πολιτική προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη», υπογράμμισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόσθεσε πως «η Ιταλία παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ αναφορικά με την Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και επαναλαμβάνει με αποφασιστικότητα ότι στηρίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με την Μελόνι, «η απόφαση να υλοποιηθεί η κατάληψη της Γάζας, ως απάντηση στην απάνθρωπη, τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, αποτελεί περαιτέρω κορύφωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, η οποία δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει την ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση».

