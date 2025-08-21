Games
Διεθνή

Πέθανε ξεναγός εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω ζέστης

Πέθανε ξεναγός εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω ζέστης Φωτογραφία: UNSPLASH
Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατός της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Ξεναγών είχε προειδοποιήσει ότι «η υπερβολική ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Είναι μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο επάγγελμά μας».

Οι ξεναγοί στη Ρώμη ζητούν την επανεξέταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας μερικών από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης, μετά τον θάνατο μιας συναδέλφου τους από καρδιακή προσβολή την ώρα που ξεναγούσε μια ομάδα τουριστών στο Κολοσσαίο εν μέσω καύσωνα.

Η 56χρονη Τζιοβάνα Μαρία Τζιαμαρίνο κατέρρευσε στο αμφιθέατρο στις 6 μ.μ. την Τρίτη. Παρά τις προσπάθειες των τουριστών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της και πέθανε επί τόπου.

Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατός της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Ξεναγών είχε προειδοποιήσει ότι «η υπερβολική ζέστη δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Είναι μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή, προσαρμογή και αλληλεγγύη στο επάγγελμά μας».

Η Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών της Ιταλίας (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Τζιαμαρίνο ήταν απόδειξη του σωματικού κόστους, που προκαλεί η ξενάγηση στον άνθρωπο και προέτρεψε τις αρχές να παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας του Κολοσσαίου, ώστε οι ξεναγήσεις να μπορούν να πραγματοποιούνται όταν υπάρχει δροσιά τις πρώτες πρωινές ώρες ή πιο αργά το βράδυ.

Το Κολοσσαίο είναι ανοιχτό από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:15 μ.μ. από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα απ 'όλα, το ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου, το οποίο περιλαμβάνει το Κολοσσαίο, την Αγορά και τον Παλατίνο Λόφο, πρέπει να αλλάξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε η AGTA σε δήλωσή της. «Είναι ανούσιο να μιλάμε για «έκτακτη ανάγκη λόγω θερμότητας» κάθε χρόνο σαν να είναι κάτι καινούργιο: η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και για αρκετά χρόνια, η εργασία στη Ρωμαϊκή Αγορά από τις 10:00 έως τις 4:30 μ.μ. ήταν αφόρητη».Η ένωση δήλωσε ότι από τις αρχές Ιουνίου έως «τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου», το ωράριο λειτουργίας της περιοχής του Κολοσσαίου θα πρέπει να είναι από τις 7 π.μ. έως τις 8:15 μ.μ. «Επί τρία χρόνια, ζητάμε να μεταφερθεί το άνοιγμα ολόκληρου του πάρκου στις 7 π.μ. και το κλείσιμο να μεταφερθεί κατά μία ώρα», δήλωσε η AGTA. «Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όλων: επισκεπτών, ξεναγών και άλλων εργαζομένων».

Ο σύλλογος δήλωσε ότι οι πενιχρές συντάξεις και η οικονομική αβεβαιότητα ανάγκασαν πολλά από τα μέλη του να πιέσουν τον εαυτό τους και να εργαστούν με μη βιώσιμο ρυθμό προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. «Την Τρίτη μία ξεναγός έφυγε για πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει αυτή τη δραστηριότητα για άλλες «ασφαλέστερες» και λιγότερο απαιτητικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε η δήλωση. «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία».

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της Τζιαμαρίνο και δήλωσαν πόσο πολύ εκτίμησαν την «επαγγελματική της αφοσίωση». Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, δήλωσε ότι ο θάνατός της «υπογραμμίζει ηχηρά την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία όσων, κάθε μέρα, συμβάλλουν στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς». Σε μια χειρονομία σεβασμού και πένθους, τα φώτα του Κολοσσαίου έσβησαν στις 9 μ.μ. την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η εθνική ομοσπονδία ξεναγών της Ιταλίας, Federagit, ζήτησε επίσης να μετατεθούν τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου κατά μία ώρα. Η Φραντσέσκα Ντούιμιτς, η οποία εκπροσωπεί 300 ξεναγούς στη Ρώμη, δήλωσε ότι οι αφυδατωμένοι τουρίστες συχνά λιποθυμούσαν από τη ζέστη το καλοκαίρι. «Η αγορά είναι ένας λάκκος. Δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει άνεμος», δήλωσε η Ντούιμιτς στο Associated Press. «Το να είσαι εκεί στη 1 μ.μ. ή στις 2 μ.μ. στη ζέστη του καλοκαιριού σημαίνει ότι θα νιώσεις αδιαθεσία».

Με πληροφορίες του Guardian

