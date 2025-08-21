Games
Διεθνή

Μαζική φυγή Παλαιστινίων από την Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών - Ξεκίνησε επιχειρήσεις το Ισραήλ

Μαζική φυγή Παλαιστινίων από την Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών - Ξεκίνησε επιχειρήσεις το Ισραήλ Φωτογραφία: AP
Κύματα Παλαιστινίων εγκαταλείπουν περιοχές της Πόλης της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις πρώτες φάσεις μιας σχεδιαζόμενης χερσαίας εισβολής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη πατήσει πόδι στα περίχωρα της πόλης, όπου ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι, έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέα παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός ώστε να αποφευχθεί, όπως είπε, η «αναπόφευκτη καταστροφή και αιματοχυσία».

Το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει με το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Πόλης της Γάζας, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Κάτοικοι σε φυγή, μαρτυρίες από βομβαρδισμούς

Εκατοντάδες κάτοικοι των συνοικιών Ζεϊτούν και Σάμπρα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, κινούμενοι προς τα βορειοδυτικά της πόλης. Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν τη φρίκη:
«Το σπίτι τρέμει όλη τη νύχτα από τις εκρήξεις. Ο ήχος από αεροπορικές επιθέσεις, πυροβολικό, σειρήνες ασθενοφόρων και κραυγές για βοήθεια μας σκοτώνει ψυχολογικά», λέει ο Αχμάντ αλ-Σάντι στο AFP.
«Ο θόρυβος πλησιάζει όλο και πιο κοντά, αλλά πού να πάμε;».

Η Αμάλ Αμπντέλ-Αάλ, που εκτοπίστηκε από το σπίτι της στη Σάμπρα πριν μια εβδομάδα, τονίζει: «Κανείς στη Γάζα δεν έχει κοιμηθεί – ούτε χθες, ούτε εδώ και μέρες. Οι επιθέσεις δεν σταματούν ποτέ, ο ουρανός λάμπει από εκρήξεις όλη τη νύχτα».

Στρατιωτικές κινήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι στρατεύματα επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εισβολή, την οποία ενέκρινε την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα» για την κατάληψη, όπως είπε, των «τελευταίων οχυρών της τρομοκρατίας» στη Γάζα.

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό ηγέτη για «συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον αθώων πολιτών» και για περιφρόνηση μιας νέας πρότασης κατάπαυσης πυρός από περιφερειακούς μεσολαβητές.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καλέσει περίπου 60.000 εφέδρους τον Σεπτέμβριο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολές εκκένωσης προς τον νότο.

Διεθνής ανησυχία για ανθρωπιστική κρίση

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε ότι η επιχείρηση «θα οδηγήσει σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και απειλεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν φαύλο κύκλο διαρκούς πολέμου».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) υπογράμμισε ότι η περαιτέρω κλιμάκωση «κινδυνεύει να επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τα 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Ήδη, η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανέφερε πως ισραηλινές επιθέσεις την Τετάρτη σκότωσαν 25 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά και τους γονείς τους στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η κρίση επιτείνεται μετά την κατάρρευση των έμμεσων διαπραγματεύσεων για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων τον περασμένο μήνα. Οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος πρότειναν νέα συμφωνία για δίμηνη ανακωχή και απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, που –σύμφωνα με τη Χαμάς– έγινε αποδεκτή. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως, με τον Νετανιάχου να απορρίπτει κάθε «μερική συμφωνία».

Βαρύς απολογισμός

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην αιχμαλωσία 251.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας –στοιχεία που επικαλείται ο ΟΗΕ ως τα πιο αξιόπιστα–, οι νεκροί στη Λωρίδα έχουν πλέον ξεπεράσει τους 62.000.

