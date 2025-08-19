ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη αρχηγών των γενικών επιτελείων την Τετάρτη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Την Τρίτη, πριν τη συνάντηση των χωρών του ΝΑΤΟ, συνεδρίασε η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», οι περίπου 30 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που στηρίζουν την Ουκρανία.

Την Τετάρτη θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία και «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας διαπραγματεύονται τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να παράσχουν, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τον Πούτιν, ώστε να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση.

Οι συζητήσεις εντάθηκαν μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Παρασκευή στην Αλάσκα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και τις εξελίξεις από την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, στη σύνοδο μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να γίνουν πολλές συναντήσεις, σε διάφορα επίπεδα και σχήματα, ώστε να εξεταστούν οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, που προεδρεύει της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι θα συνεδριάσουν αύριο με τηλεδιάσκεψη οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων άμυνας των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», οι περίπου 30 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, που στηρίζουν την Ουκρανία, για να ενημερωθούν για όσα αποφασίστηκαν στη σύνοδο της Αλάσκας και στη χθεσινή «μίνι σύνοδο κορυφής» της Ουάσινγκτον.