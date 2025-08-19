Συνασπισμός των προθύμων: Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και κυρώσεις για τη Ρωσία στο επίκεντρο

Περισσότεροι από 30 ηγέτες συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των προθύμων για την Ουκρανία.

Τα επόμενα βήματα για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και οι πιθανές νέες κυρώσεις, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Συνασπισμού των προθύμων.

Περισσότεροι από 30 ηγέτες συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία έγινε υπό τον Κιρ Στάρμερ και τον Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο των χθεσινών διαβουλεύσεων στον Λευκό Οίκο.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ομάδες του Συνασπισμού θα συναντηθούν με Αμερικανούς ομολόγους τους τις επόμενες ημέρες, «για να ενισχυθούν περαιτέρω τα σχέδια για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και την προετοιμασία για την ανάπτυξη δύναμης αν τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Επίσης, συζήτησαν για το πώς θα μπορούσε να ασκηθεί στον Πούτιν περαιτέρω πίεση- μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Ολοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, ανέφερε σε ανάρτηση ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. «Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό. Ολοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία», έγραψε.