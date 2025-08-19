Οι αποκαλύψεις Τραμπ για το παρασκήνιο στον Λευκό Οίκο και όσα είπε στον Πούτιν

Προειδοποίηση Τραμπ στον Πούτιν ότι θα αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε κάποια από τα όσα συνέβησαν μακριά από τις κάμερες, στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και τι είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν του τηλεφώνησε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην θέλει ο Ρώσος ηγέτης μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε αυτή την περίπτωση, θα αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Επίσης, ο Τραμπ αποκάλυψε πώς αντέδρασε όταν ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες του πρότεινε νέες συνομιλίες σε 1-2 μήνες, για να προχωρήσει ο σχεδιασμός μίας συνάντησης μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Τραμπ: Είναι πιθανό ο Πούτιν να μην θέλει συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανό να μην θελήσει ο Ρώσος ηγέτης να κάνει μία συμφωνία.

«Δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί με αυτό. Όλοι έχουμε κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε.

«Θα μάθουμε για τον Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε και συμπλήρωσε ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση», σε τέτοια περίπτωση.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα «να κάνει αυτό που πρέπει» ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «πρέπει να δείξει κάποια ευελιξία».

«Πρέπει να έχουν σχέση, αλλιώς χάνουμε χρόνο»

Το τανγκό θέλει δύο, σχολίασε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι και τον Πούτιν. «Πρέπει να έχουν κάποια σχέση, αλλιώς χάνουμε πολύ χρόνο και δεν θέλω να το κάνω αυτό», συμπλήρωσε.

«Θέλω απλά να το τελειώσω», τόνισε για τον πόλεμο. «Αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα... θέλω να προσπαθήσω και να πάω στον παράδεισο αν είναι δυνατόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/FoxNews/status/1957785373830181281}

Σε άλλο σημείο, είπε ότι έχει καλή σχέση με τον Πούτιν, ωστόσο συνέχισε λέγοντας: «Αυτό έχει σημασία αν μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Διαφορετικά δεν με ενδιαφέρει η σχέση».

{https://x.com/FoxNews/status/1957778725526810663}

Η πρόταση Ευρωπαίου ηγέτη και η αντίδραση του Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε για το σχέδιό του προκειμένου να γίνει συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ήταν στον Λευκό Οίκο πρότεινε να συζητήσουν ξανά το θέμα σε 1-2 μήνες.

«Ένας από τους κυρίους, που είναι σπουδαίος τύπος- ελπίζω να μην τον προσέβαλα- είπε: “Ας συναντηθούμε σε 1-2 εβδομάδες και βλέπουμε”», περιέγραψε ο Τραμπ. «Είπα “1-2 μήνες; Θα έχουμε άλλους 40.000 νεκρούς σε 1-2 μήνες. Πρέπει να το κάνουμε απόψε”. Και το έκανα. Τηλεφώνησα στον Πούτιν και προσπαθώ να ετοιμάσω μία συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν αυτό έχει αποτέλεσμα, θα πάω στην τριμερή και θα το κλείσω», δήλωσε ο Τραμπ.

{https://x.com/FoxNews/status/1957782401179844736}

Κατηγόρησε την Ουκρανία για τον πόλεμο

Ο Τραμπ φάνηκε να κατηγορεί κάποια στιγμή την Ουκρανία για τον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν τα βάζεις με μια χώρα που έχει δεκαπλάσιο μέγεθος.

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν τα βάζεις με ένα έθνος που έχει δεκαπλάσιο μέγεθος από εσένα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Βέβαια, η Ρωσία ήταν εκείνη που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στο Ντονμπάς, αν και έχει δηλώσει ότι το ζήτημα των εδαφών θα το συζητήσουν ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. «Τώρα μιλούν για το Ντονμπάς. Αλλά η Ρωσία κατέχει και ελέγχει το 79% του Ντονμπάς. Οπότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό», είπε.