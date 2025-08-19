Games
Και όμως ο Πούτιν ήταν χτες «παρών», τα 3 σημάδια που υποδήλωναν την παρουσία του - Ανάλυση του Sky News

Και όμως ο Πούτιν ήταν χτες «παρών», τα 3 σημάδια που υποδήλωναν την παρουσία του - Ανάλυση του Sky News Φωτογραφία: AP
Στην χτεσινή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων ηγετών έγιναν βήματα πως την ειρήνη αλλά όπως διαφάνηκε πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμα για να μπει τέλος σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 3 και πλέον χρόνια. Εάν και ο Πούτιν δεν συμμετείχε, υπάρξαν χτες «σημάδια» που υποδήλωναν την ισχυρή του παρουσία στην Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News, για τη Μόσχα, ο στόχος τώρα είναι να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό της, που σημαίνει εν πολλοίς διευθέτηση και μετά κατάπαυση του πυρός. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσει τους στόχους της. Πιστεύει ότι έχει περισσότερη επιρροή όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο, αλλά η επιρροή του ήταν σαφώς εκεί. Κάποιες στιγμές, κυριαρχούσε στην αίθουσα.

Υπήρξαν τρεις βασικές στιγμές που αποκάλυψαν την τρέχουσα επιρροή του Ρώσου προέδρου στον Ντόναλντ Τραμπ.

AP25230685311260_dc736.jpg

Η πρώτη ήταν στο Οβάλ Γραφείο. Καθισμένος δίπλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε κατάπαυση του πυρός».

Ήταν μια εντυπωσιακή απεικόνιση της μεταστροφής του κ. Τραμπ στην προσέγγισή του για την ειρήνη. Τους τελευταίους έξι μήνες, προτεραιότητά του ήταν η κατάπαυση του πυρός, αλλά μετά τη συνάντησή του με τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα, ξαφνικά δεν είναι πλέον.

Επιβεβαίωση ότι πλέον βλέπει τον πόλεμο μέσα από τα μάτια της Μόσχας.

Η δεύτερη ήταν η ίδια η μορφή της διαδικασίας, με τον κ. Τραμπ να επιστρέφει στο αγαπημένο του στυλ ελεύθερων ερωταπαντήσεων.

AP25230704723232_05665.jpg

Στην Αλάσκα, ο κ. Πούτιν δεν υποχρεώθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις – πιθανότατα επειδή δεν ήθελε. Χτες όμως ο κ. Ζελένσκι δεν είχε επιλογή. Υποβλήθηκε σε καταιγισμό ερωτήσεων για να φανεί αν είχε διδαχθεί το μάθημά του από την προηγούμενη φορά.

Αυτό ήταν μια ακόμη απόδειξη της ειδικής μεταχείρισης που ο κ. Τραμπ φαίνεται να έχει στον κ. Πούτιν.

Το τρίτο ήταν το τηλεφώνημά τους. Αρχικά, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα μιλούσε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου μετά τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλλά τελικά έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με επτά ηγέτες διακόπηκε για ένα τηλεφώνημα με έναν - σαν ο κ. Τραμπ να έπρεπε να συμβουλευτεί πρώτα τον κ. Πούτιν, πριν συνεχίσει τις συζητήσεις του.

AP25230710337752_66210.jpg

Μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της ειρηνευτικής πρότασης που καταρτίζεται, αλλά όλα αυτά υποδηλώνουν έντονα ότι έχει σχεδιαστεί από τη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος παρέχει το χαρτί, αλλά το Κρεμλίνο κρατά το στυλό, σημειώνει στην ανάλυσή του το Sky News.

