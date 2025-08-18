Games
Πόλεμος στη Γάζα: «Ναι» από τη Χαμάς στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Πόλεμος στη Γάζα: «Ναι» από τη Χαμάς στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός Φωτογραφία: AP Photo/Jehad Alshrafi
Η Χαμάς έδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Θετικά απάντησε η Χαμάς στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στέλεχος της οργάνωσης στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, δήλωσε στέλεχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για πρόταση που παρέλαβε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η Χαμάς, από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ. Αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός, που βασίζεται σε προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Ντιάα Ρασουάν, ανακοίνωσε ότι εστάλη η πρόταση στο Ισραήλ, σχολιάζοντας ότι πλέον «η μπάλα είναι στο ισραηλινό γήπεδο».

Στο μεταξύ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με τεράστιες διαδηλώσεις πολιτών που διαμαρτύρονται για τους χειρισμούς του στον πόλεμο της Γάζας και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να απελευθερωθούν οι όμηροι. Εκτιμάται ότι την Κυριακή περίπου 400.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε στους διαδηλωτές, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου χωρίς να ηττηθεί η Χαμάς «όχι μόνο σκληραίνουν» τη στάση της οργάνωσης και δυσκολεύουν την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά επίσης «διασφαλίζουν πως οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα γίνουν ξανά και ξανά και πως οι γιοι και οι κόρες μας θα πρέπει να πολεμήσουν ξανά και ξανά σε έναν ατελείωτο πόλεμο».

Προκειμένου να προχωρήσει η απελευθέρωση των ομήρων και να διασφαλιστεί ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, «πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά και να νικήσουμε τη Χαμάς», κατέληξε ο Νετανιάχου.

Τι προβλέπει η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Περισσότεροι από 62.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στους 22 μήνες του πολέμου, σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Επίσης, 156.230 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, αναφέρουν τα ίδια στοιχεία.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός προβλέπει αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 60 ημέρες, ανέφερε Αιγύπτιος αξιωματούχος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα απελευθερωθούν οι μισοί Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα αποφυλάκιση Παλαιστίνιων από το Ισραήλ. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα δεχθεί μόνο πρόταση που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων.

