Το αμερικανικό δίκτυο MSNBC αλλάζει σελίδα και όνομα - Τέλος το «παγόνι», έρχεται το MS Now

Η MSNBC ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα και μαζί όνομα. Το γνωστό αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης θα μετονομαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε MS Now (My Source News Opinion World), βάζοντας στο συρτάρι το εμβληματικό παγόνι που εδώ και δεκαετίες ταυτιζόταν με το NBC. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Versant να αποσπαστεί από την Comcast και να εισαχθεί αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με εσωτερικά σημειώματα που επικαλείται το CNBC, η μετονομασία στοχεύει να ξεχωρίσει πιο καθαρά την MSNBC από το NBC News. «Αν και το όνομά μας αλλάζει, η δουλειά μας και η αποστολή μας παραμένουν ίδιες», τόνισε στους εργαζόμενους η πρόεδρος της MSNBC, Ρεβέκα Κάτλερ, επιχειρώντας να καθησυχάσει κοινό και προσωπικό.

Το δίκτυο έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια στελέχωσης με περίπου 100 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 40 καλύφθηκαν από δημοσιογράφους που προέρχονται από κορυφαία αμερικανικά μέσα όπως το CNN, το Bloomberg και το Politico. Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί και μόνιμο γραφείο στην Ουάσινγκτον, ώστε η πολιτική κάλυψη να γίνεται με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Η αλλαγή ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο στην MSNBC. Όλα τα brands της Versant που είχαν το παγόνι στο λογότυπό τους – όπως το CNBC, το USA Network και το Golf Channel – θα παρουσιάσουν νέα σήματα. Μάλιστα, το αθλητικό περιεχόμενο θα συγκεντρωθεί κάτω από το όνομα USA Sports, ενώ αντίστοιχα θα ανανεωθούν και οι ψηφιακές πλατφόρμες GolfNow και SportsEngine.

Το λανσάρισμα του νέου ονόματος θα συνοδευτεί από μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, «τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων» όπως αναφέρθηκε, με στόχο να καθιερώσει το MS Now ως ξεχωριστή δύναμη στον χώρο της αμερικανικής ενημέρωσης. Παρά τις αλλαγές, η MSNBC παραμένει δεύτερο σε τηλεθέαση ενημερωτικό καλωδιακό δίκτυο στις ΗΠΑ, με πάνω από 1,2 εκατ. τηλεθεατές κάθε βράδυ σε prime time.