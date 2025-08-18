Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Το αμερικανικό δίκτυο MSNBC αλλάζει σελίδα και όνομα - Τέλος το «παγόνι», έρχεται το MS Now

Το αμερικανικό δίκτυο MSNBC αλλάζει σελίδα και όνομα - Τέλος το «παγόνι», έρχεται το MS Now Φωτογραφία: AP Photo/Richard Drew
Το δίκτυο έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια στελέχωσης με περίπου 100 νέες θέσεις.

Η MSNBC ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα και μαζί όνομα. Το γνωστό αμερικανικό δίκτυο ενημέρωσης θα μετονομαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε MS Now (My Source News Opinion World), βάζοντας στο συρτάρι το εμβληματικό παγόνι που εδώ και δεκαετίες ταυτιζόταν με το NBC. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Versant να αποσπαστεί από την Comcast και να εισαχθεί αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με εσωτερικά σημειώματα που επικαλείται το CNBC, η μετονομασία στοχεύει να ξεχωρίσει πιο καθαρά την MSNBC από το NBC News. «Αν και το όνομά μας αλλάζει, η δουλειά μας και η αποστολή μας παραμένουν ίδιες», τόνισε στους εργαζόμενους η πρόεδρος της MSNBC, Ρεβέκα Κάτλερ, επιχειρώντας να καθησυχάσει κοινό και προσωπικό.

Το δίκτυο έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια στελέχωσης με περίπου 100 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 40 καλύφθηκαν από δημοσιογράφους που προέρχονται από κορυφαία αμερικανικά μέσα όπως το CNN, το Bloomberg και το Politico. Για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί και μόνιμο γραφείο στην Ουάσινγκτον, ώστε η πολιτική κάλυψη να γίνεται με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Η αλλαγή ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο στην MSNBC. Όλα τα brands της Versant που είχαν το παγόνι στο λογότυπό τους – όπως το CNBC, το USA Network και το Golf Channel – θα παρουσιάσουν νέα σήματα. Μάλιστα, το αθλητικό περιεχόμενο θα συγκεντρωθεί κάτω από το όνομα USA Sports, ενώ αντίστοιχα θα ανανεωθούν και οι ψηφιακές πλατφόρμες GolfNow και SportsEngine.

Το λανσάρισμα του νέου ονόματος θα συνοδευτεί από μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, «τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων» όπως αναφέρθηκε, με στόχο να καθιερώσει το MS Now ως ξεχωριστή δύναμη στον χώρο της αμερικανικής ενημέρωσης. Παρά τις αλλαγές, η MSNBC παραμένει δεύτερο σε τηλεθέαση ενημερωτικό καλωδιακό δίκτυο στις ΗΠΑ, με πάνω από 1,2 εκατ. τηλεθεατές κάθε βράδυ σε prime time.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

RSF: Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των ΜΜΕ κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα

RSF: Ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των ΜΜΕ κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα

Διεθνή
Η Cosmote άφησε χωρίς τηλέφωνο το ΕΚΑΒ σε έξι νομούς - Αβοήθητοι χιλιάδες πολίτες

Η Cosmote άφησε χωρίς τηλέφωνο το ΕΚΑΒ σε έξι νομούς - Αβοήθητοι χιλιάδες πολίτες

Ελλάδα
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πάνω από 1,74 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε ΜμΕ και ιδιώτες στο πεντάμηνο του 2025

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πάνω από 1,74 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε ΜμΕ και ιδιώτες στο πεντάμηνο του 2025

Οικονομία
Ντόναλντ Τραμπ: Αρχίζει το «ξήλωμα» των αμερικανικών δημόσιων ΜΜΕ που εκπέμπτουν στο εξωτερικό

Ντόναλντ Τραμπ: Αρχίζει το «ξήλωμα» των αμερικανικών δημόσιων ΜΜΕ που εκπέμπτουν στο εξωτερικό

Διεθνή

NETWORK

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

healthstat.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

healthstat.gr
Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

healthstat.gr