Πρόστιμο ρεκόρ στην Qantas για παράνομες απολύσεις στην πανδημία

Πρόστιμο ρεκόρ στην Qantas για παράνομες απολύσεις στην πανδημία Φωτογραφία: AP Photo/Mark Baker
Για τους 1.820 εργαζομένους που απέλυσε το 2020.

Δικαστήριο στην Αυστραλία επέβαλε στην Qantas πρόστιμο ρεκόρ, ύψους 59 εκατομμυρίων δολαρίων, για την απόλυση 1.820 εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πρόκειται για μέλη του προσωπικού εδάφους, που απέλυσε η αεροπορική εταιρεία το 2020. Το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί στην Αυστραλία για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εργασιακών σχέσεων.

Τα 32,5 εκατομμύρια του προστίμου θα πάνε απευθείας στο σωματείο εργαζομένων στις μεταφορές, που κινήθηκε νομικά εναντίον της Qantas. Ήδη, το 2024, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει 78 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους απολυμένους υπαλλήλους, αφού έχασε αρκετές εφέσεις.

Ο δικαστής Μάικλ Λι τόνισε την πρόθεσή του το πρόστιμο αυτό να αποτρέψει ανάλογες κινήσεις από άλλους εργοδότες. Παράλληλα, αμφισβήτησε την εταιρική κουλτούρα της Qantas και το αν ήταν ειλικρινής η μεταμέλεια που εξέφρασαν τα στελέχη της αεροπορικής. Εξάλλου, σημείωσε την «αμείλικτη και επιθετική» νομική στρατηγική της εταιρείας ως ένδειξη προσπαθειών να αποφευχθεί η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε εργαζόμενους για τους οποίους είχε δηλώσει προηγουμένως ότι λυπάται.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Qantas, Βανέσα Χάνσον, δήλωσε ότι η εταιρεία ζητά «ειλικρινά συγγνώμη» σε κάθε έναν από τους 1.820 απολυμένους και τις οικογένειές τους και αναγνώρισε ότι οι ενέργειες της αεροπορικής τους προκάλεσαν «πραγματική βλάβη».

Πηγή: BBC

