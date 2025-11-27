Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Πρόστιμο 4.000 ευρώ επιβλήθηκε στα Hondos Center με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για παραβίαση των κανόνων λειτουργίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης τιμών (price checkers).

Κατά τον αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε ότι τα δύο price checkers του καταστήματος στην Ερμού 39 & Ευαγγελιστρίας 2 ήταν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι τιμές των προϊόντων να μην εμφανίζονται στους πελάτες, παραβιάζοντας τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2§6 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).

Επιβολή προστίμου για price checker εκτός λειτουργίας

Σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις το πρόστιμο επιβλήθηκε στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης τιμών στα καταστήματα λιανικής πώλησης.