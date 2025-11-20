Το αυτοκίνητο έχει τετρακίνηση (AWD), η οποία προκύπτει από τους δύο ηλεκτροκινητήρες, (ένας για την κίνηση των τροχών του κάθε άξονα).

Μπορεί ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά να σημειώνει ότι ο μεγάλος Έλληνας τενίστας δεν οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο την ώρα που έπιασε τα 210 χλμ στην Αττική Οδό, η ουσία είναι ότι και το πρόστιμο πλήρωσε (2.000 ευρώ) και η αφαίρεση του διπλώματος έγινε για ένα χρόνο.

Ποιο όμως είναι το αμάξι του;

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο Τσιτσιπάς έχει στην κατοχή του μια Lotus Eletre, ένα υπερSUV που είναι πλήρως ηλεκτρικό. Διαθέτει μπαταρία 112 kWh, με αρχιτεκτονική 800 V, κάτι που επιτρέπει πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση.

Το αυτοκίνητο έχει τετρακίνηση (AWD), η οποία προκύπτει από τους δύο ηλεκτροκινητήρες, (ένας για την κίνηση των τροχών του κάθε άξονα). Η κανονική έκδοση (Eletre / Eletre S) έχει ισχύ 603 ίππων και 710 Nm ροπής. Σε αυτή την περίπτωση, τα 100 χλμ./ώρα από στάση «έρχονται» σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 258 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο διατίθεται και σε «R» έκδοση, η οποία αποδίδει 905 ίππους, με μέγιστη τιμή ροπής τα 985 Nm. Σε αυτή την περίπτωση, το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,95 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 265 χλμ/ώρα.

Δείτε το αυτοκίνητο

{https://www.youtube.com/watch?v=KPeOxlG2JRk}