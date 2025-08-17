Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

BBC: Οι περιοχές της Ουκρανίας που διεκδικεί ο Πούτιν - Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι

BBC: Οι περιοχές της Ουκρανίας που διεκδικεί ο Πούτιν - Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι Φωτογραφία: AP
Ποια η στάση του Ουκρανού προέδρου.

Την πρόθεση από πλευράς του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε θέματα εδαφικής επικράτειας, γνωστοποίησε σήμερα ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μια τέτοια εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής είδησης ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, σε ευρύτερη κλίμακα.

Ο Γούιτκοφ επεσήμανε ότι όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν, οι εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου υπάρχει διαμάχη για τον έλεγχο τέθηκαν «στο τραπέζι».

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου από το 2014.

Ο χάρτης με τις περιοχές που θέλει ο Πούτιν

maap 9cdf2

Η περιοχή του Ντονμπάς

Η περιοχή αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο και, μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις που ενεργούν για λογαριασμό της Ρωσίας απέκτησαν πρόσβαση στην περιοχή σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε ολόκληρο το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Το πιθανό «πάγωμα» της πρώτης γραμμής

Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα τερμάτιζε τις μάχες στην υπόλοιπη πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Αυτό θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη καταλάβει. Θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσόνα στο νότο, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Τώρα, ο Γουίκτοφ λέει ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

Η απάντηση του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ραντεβού στην Ουάσιγκτον: Μια γραμμή για Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Ραντεβού στην Ουάσιγκτον: Μια γραμμή για Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Διεθνή
Tηλεδιάσκεψη Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες: Στο επίκεντρο εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας

Tηλεδιάσκεψη Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες: Στο επίκεντρο εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας

Διεθνή
Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Ζελένσκι

Συμμετοχή Κ. Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Ζελένσκι

Πολιτική
Sky News: Γιατί ο Ζελένσκι φέρνει μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες;

Sky News: Γιατί ο Ζελένσκι φέρνει μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες;

Διεθνή

NETWORK

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

healthstat.gr