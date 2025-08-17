Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ - Γνωστός για τον ρόλο του «κακού» στον «Σούπερμαν»

Σε ηλικία 87 ετών.

Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ - ο οποίος υποδύθηκε τον Στρατηγό Ζοντ στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ».

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στο East End του Λονδίνου, πρωταγωνίστησε, επίσης, σε επιτυχίες όπως το «Theorem», το «A Season in Hell και οι περιπέτειες της Priscilla», «Queen of the Desert».

Δημιούργησε ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της Βρετανίας με την Τζούλι Κρίστι, με την οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Far From the Madding Crowd» το 1967.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει ανθρώπους για τα επόμενα χρόνια».