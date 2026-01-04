Η ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, γράφει για τον Γιώργο Παπαδάκη:

«Καλό ταξίδι Γιώργο…

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγραψε πολλές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Υπήρξε ο πιο διαχρονικός και επιδραστικός δημοσιογράφος - παρουσιαστής της γενιάς του. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη και δημιούργησε «σχολή». Πολλές γενιές μεγάλωσαν με τη μορφή του. Ήταν ένα οικείο πρόσωπο για εκατομμύρια Ελλήνων.

Όσοι είχαμε την τύχη να τον ζήσουμε από κοντά, γνωρίζουμε με πόσο μεράκι έκανε τη δουλειά του, πόσο αφοσιωνόταν σε αυτήν. Ήταν μαχητής. Είχε πάντα το άγχος της εγκυρότητας, ακόμα και για ζητήματα στα οποία αναφέρονταν οι καλεσμένοι στο πάνελ, και όχι ο ίδιος. Έπαιρνε θέση για τα τεκταινόμενα, πάντα με πρόσημο υπέρ της κοινωνίας.

Με τίμησε επί πολλά χρόνια με την εμπιστοσύνη του, δίνοντάς μου δημόσιο βήμα για τα οικονομικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα. Στήριζε πάντα τους νέους ανθρώπους. Έφυγε σήμερα ξαφνικά αφήνοντας ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια μεγάλη παρακαταθήκη. Θα τον θυμάμαι πάντα.

Συλλυπητήρια στην αγαπημένη του Τίνα και στα παιδιά του. Συλλυπητήρια και στην δημοσιογραφική του οικογένεια, στον Ant1 και το Καλημέρα Ελλάδα».

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη.

Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο Τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.