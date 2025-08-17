Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι - Εγγυήσεις ζητά η Ε.Ε.

Αυξάνεται ο διπλωματικός πυρετός ενόψει της αυριανής συνάντησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία των ισχυρότερος Ευρωπαίων ηγετών. Αποκάλυψη Στιβ Γουίτκοφ για τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως μία συμφωνία με την Ρωσία θα πρέπει να έχει ως βάση τις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου. Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μεγάλη πρόοδος, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» αναφορικά με τη Ρωσία, σε ένα λακωνικό μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, μια μέρα πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την πρόταση Τραμπ να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες, πριν την τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων”.

{https://x.com/vonderleyen/status/1957062668692439414}

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε δηλώνοντας ότι χαίρεται που θα συνοδεύσει αύριο τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. «Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», τόνισε.

Όπως είπε, η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσα από τη δύναμη», προτού περιγράψει πώς θα πρέπει να μοιάζει μια συμφωνία.

Πρώτον, αυτή «πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης», σημειώνει.

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να μπορεί να διαφυλάξει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της — περιλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης σε διεθνείς οργανισμούς και λήψης βοήθειας από άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζει, λέγοντας ότι καλωσορίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφαλείας» αντίστοιχες με το Άρθρο 5.

Υπενθυμίζεται ότι το Άρθρο 5 είναι μια θεμελιώδης αρχή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας δεσμεύονται να υπερασπιστούν έναν σύμμαχο που δέχεται επίθεση.

Η φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί» και τονίζει πως η υπεράσπιση της Ευρώπης αποτελεί δική της ευθύνη.

Υπογραμμίζει ότι οι αμυντικές ανάγκες των κρατών-μελών μπορούν να καλυφθούν και ανακοινώνει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επισκεφθεί χώρες-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Τέλος, η φον ντερ Λάιεν προσθέτει ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ.

Περνώντας στο δεύτερο σημείο της, η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Συνεχίζει: «Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία. Οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι».

Η φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι τρέχουσες γραμμές του πολέμου ως βάση για ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αποκαλύψεις Στιβ Γουίτκοφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Χαμηλώνει τον πήχη ο Ρούμπιο

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες... δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS "Face the Nation".

«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.