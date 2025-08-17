Sky News: Γιατί ο Ζελένσκι φέρνει μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες;

Η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών που θα συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι», προσθέτοντας ότι «μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες» θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Επίσης, αναμένεται να συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος,Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Σύμφωνα με το skynews η φιλία του Στουμπ με τον Τραμπάνθισε από τότε που οι δύο άνδρες συνδέθηκαν μέσω της αγάπης τους για το γκολφ κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά στο Mar-a-Lago τον Μάρτιο.

Ο Στουμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Τραμπ είναι «ο μόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία», λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν».

Η παρουσία μιας ομάδας ηγετών θα μπορούσε να αποτελεί μια προσπάθεια του Ζελένσκι να αποτρέψει την επανάληψη της περιβόητης αντιπαράθεσης στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο τον Φεβρουάριο.

Είχαν προγραμματίσει να συζητήσουν μια πιθανή εκεχειρία με τη Ρωσία και μια συμφωνία για ορυκτά μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, αλλά η συνάντησή τους κατέληξε σε χάος όταν ο Βανς επέπληξε τον ηγέτη της Ουκρανίας για την ανεπαρκή ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια των ΗΠΑ - μπροστά στα μέσα ενημέρωσης.

Ολοκλήρωσε την ενέδρα του κ. Ζελένσκι χλευάζοντάς τον για το ότι δεν φορούσε κοστούμι, με τον κ. Τραμπ να προσθέτει ότι ο Ουκρανός «δεν έχει τα χαρτιά στα χέρια του αυτή τη στιγμή».

Η καταστροφική συνάντηση έληξε με τον Ζελένσκι να εγκαταλείπει πρόωρα τον Λευκό Οίκο. Αργότερα δήλωσε ότι η διαμάχη «δεν ήταν καλή για τις δύο πλευρές».

Στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την Παρασκευή, ο Τραμπ (κυριολεκτικά) έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν και άφησε ακόμη και τον Ρώσο ηγέτη να κάνει μια βόλτα μαζί του στην προεδρική λιμουζίνα που ονομάζεται «The Beast».

Ο Ζελένσκι θα έχει μια λιγότερο θερμή υποδοχή, χωρίς κόκκινο χαλί ή αεροπορική παρέλαση, χωρίς χειροκροτήματα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News στις ΗΠΑ, Μάρθα Κέλνερ.

Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πιο επαγγελματική με Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Στουμπ στο πλευρό του Ζελένσκι και η συμμετοχή τους ως μεσολαβητές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή επανάληψης της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Στουμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, και η Φινλανδία, μαζί με άλλες σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις βαλτικές χώρες, είναι από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της χώρας.

Η εισβολή του 2022 ώθησε τη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. (833 μίλια) με τη Ρωσία, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια, ανατρέποντας δεκαετίες μη ευθυγράμμισης.

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Στουμπ, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη, μετά την οποία ο Φινλανδός ηγέτης έγραψε στο X: «Εξαιρετική συνάντηση. Συμφωνία απόψεων και ενότητα. Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη εκεχειρίας και βιώσιμης ειρήνης. Στηρίζουμε την Ουκρανία σε κάθε βήμα. Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες μπορεί να είναι αποφασιστικές».

Το αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιωθεί πιθανώς αργά την Κυριακή, μετά από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «συμμαχίας των προθύμων».