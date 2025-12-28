Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα, «ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε με ανάρτηση στα social media ότι κρίσιμος παράγοντας για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι του Κιέβου, «προετοιμάζοντας το έδαφος» για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες – στο διπλωματικό πεδίο – ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξαρτάται από τους εταίρους μας για το αν θα προκύψουν σημαντικές αποφάσεις.

Δηλαδή, τους συμμάχους μας που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Μόσχα, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας. Μόνο αυτήν την εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 2.100 drones, περίπου 800 κατευθυνόμενες βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και των ενεργειακών υποδομών μας. Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια μας.

Αυτά ακριβώς είναι τα βήματα που θα συζητήσουμε με τους εταίρους μας σήμερα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθούν».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2005257648044712056}