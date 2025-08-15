Games
Διεθνή

Ουκρανία: Νέες αιματηρές επιθέσεις λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Ουκρανία: Νέες αιματηρές επιθέσεις λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα Φωτογραφία: AP
Μπαράζ πληγμάτων με νεκρούς και τραυματίες σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη.

Λίγες μόνο ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15.08.2025) στην Αλάσκα, με στόχο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η βία κλιμακώνεται και από την Ρωσία και την Ουκρανία.

Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας έναν άνδρα και τραυματίζοντας τουλάχιστον ακόμη έναν, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Σέρχιι Λίσακ.

Ένα φορτηγό και ένα μικρό λεωφορείο υπέστησαν ζημιές, ενώ η περιοχή στην Ουκρανία, που αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τον ουκρανικό στρατό, δέχεται συχνά ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία πραγματοποίησε μαζικές νυχτερινές επιθέσεις με drones σε ρωσικά εδάφη. Στη Σαμάρα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ στην πόλη Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, μια γυναίκα σκοτώθηκε και δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην Αστραχάν, ουκρανικά drones έπληξαν λιμάνι, προκαλώντας ζημιές σε φορτηγό πλοίο, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το Κίεβο εξαπέλυσε 53 drones το βράδυ της Πέμπτης, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατηγορεί τη Μόσχα για 97 επιθέσεις στο ίδιο διάστημα.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

