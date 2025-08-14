Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Ε1 του Ισράηλ να διχοτομήσει στη Δυτική Όχθη

ΕΕ και ΟΗΕ καλούν το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιο ανέγερσης οικισμού που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη.

Να «παραιτηθεί» από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, κάλεσε το Ισράηλ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Κάλας. Πρόσθεσε πως «η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού».

Ανάλογη ανακίνωση εξέδωσε και ο ΟΗΕ προτρέποντας το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα τη χωρίσει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Οι οικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, ενισχύουν περαιτέρω την κατοχή» πρόσθεσε.

Τι είναι το σχέδιο Ε1

Το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012, προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των ΗΠΑ, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Οι ΗΠΑ απάντησαν την Πέμπτη στην ανακοίνωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

«Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες του Reuters