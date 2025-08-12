«Παγώνει» για ακόμη 3 μήνες ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας: Στο 10% οι αμοιβαίοι δασμοί

Ο Αμερικανός ηγέτης δεν έχει πάψει να απειλεί με νέους δασμούς, είτε εν ονόματι της προστασίας αμερικανικών βιομηχανιών (φαρμακευτικών, παραγωγής ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων...) ή, σε κάποιες περιπτώσεις εν είδει τιμωρίας σε συγκεκριμένες χώρες για πολιτικούς λόγους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να παρατείνει για 90 ημέρες το «πάγωμα» των τελωνειακών δασμών στην Κίνα, μερικές ώρες προτού θεωρητικά τελειώσει η ανακωχή ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισημοποιήθηκε η εκεχειρία αυτή, διευκρινίζοντας παράλληλα μέσω Truth Social ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όσων έχουν συμφωνήσει οι δυο πλευρές «παραμένουν τα ίδια».

Η Κίνα «συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικά μέτρα (...) για να καθησυχάσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική και εθνική ασφάλειά (τους)», εξηγείται στο διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, ενώ προστίθεται πως ο Τραμπ έκρινε πως είναι «αναγκαίο και προσήκον να διατηρηθεί» η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ως τη 10η Νοεμβρίου, με εφαρμογή στο μεσοδιάστημα των δασμών «βάσης» 10% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδιδε κοινή ανακοίνωση προερχόμενη από τις σινοαμερικανικές διαπραγματεύσεις στη Στοκχόλμη ότι το Πεκίνο θα παρατείνει επίσης την εκεχειρία.

Με τον τρόπο αυτό, η Κίνα συνεχίζει έτσι την αναστολή που είχε εξαγγείλει στην αύξηση των δασμών για 90 ημέρες από τη 12η Αυγούστου, διατηρώντας επίσης, όπως και η άλλη πλευρά, τους δασμούς 10% στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα.

Αφού ενεπλάκησαν την άνοιξη σε σκληρή σύγκρουση για το εμπόριο, ανταλλάσσοντας ομοβροντίες απαγορευτικών τελωνειακών δασμών -και μάλιστα... τριψήφιων - η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έκλεισαν συμφωνία ανακωχής διάρκειας 90 ημερών τον Μάιο στη Γενεύη.

Προσωρινά η συμφωνία εκείνη όριζε στο 30% τους αμερικανικούς επιπρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και στο 10% τους κινεζικούς στα αμερικανικά.

Ακολούθησαν κι άλλοι κύκλοι διαπραγματεύσεων μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δυο χωρών, στο Λονδίνο και στη Στοκχόλμη, για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση, και να παραμείνει η ανακωχή στις ράγες.

Θετικές οι προσδοκίες Πεκίνου - Ουάσινγκτον

Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στον Λευκό Οίκο πως οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για το εμπόριο πάνε «μάλλον καλά».«Η σχέση ανάμεσα στον (κινέζο) πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) κι εμένα είναι πολύ καλή», είπε επίσης ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο.

Το Πεκίνο από την πλευρά του δεν έχει σταματήσει να επαναλαμβάνει πως επιθυμεί «θετική» έκβαση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με την Ουάσιγκτον.

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα για να εφαρμοστεί η σημαντική συναίνεση που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης (σ.σ. τον Ιούνιο) των δυο αρχηγών κρατών (...) και θα προσπαθήσουν να εξασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα στη βάση της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», ανέφερε ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ είχε δηλώσει μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Σουηδία πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν αυτός ππυ θα έλεγε την «τελευταία λέξη» για την παράταση, ή μη, της δασμολογικής εκεχειρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος έμοιαζε αποφασισμένος να αποσπάσει παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής. Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, κάλεσε μέσω Truth Social την Κίνα να «τετραπλασιάσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας». Το Πεκίνο «ανησυχεί για τις ελλείψεις σόγιας. Οι σπουδαίοι αγρότες μας παράγουν τις καλύτερες ποικιλίας σόγιας», διαλάλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως οι αγορές αυτές θα «μείωναν σημαντικά» το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας, χάρη στην αλματώδη αύξηση των κινεζικών εισαγωγών. Το μήνυμα κατέληγε: «Σας ευχαριστώ πρόεδρε Σι».

Σημειώνεται πως έπειτα από δημοσίευση άρθρου των Financial Times και δημοσιοποίηση εγγράφου των αμερικανικών τελωνείων, επενδυτές ανησύχησαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον δασμών σε πολύτιμα μέταλλα, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να απογειωθούν.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης ωστόσο ανέφερε χθες πως ο χρυσός δεν θα δασμολογηθεί, αλλά θα παραμείνει αλώβητος από τα νέα κόστη που έχουν επιβληθεί.