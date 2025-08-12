Games
Παιδιά και έφηβοι το 11,5% εξ όσων απέλασε η Γερμανία το 2024

Παιδιά και έφηβοι το 11,5% εξ όσων απέλασε η Γερμανία το 2024 Φωτογραφία: Michael Probst/AP
Βουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, ο Ντίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε έντονα τις απελάσεις ανηλίκων: τα παιδιά, τόνισε, θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι να φορτώνονται «σε πτήσεις απέλασης».

Πάνω από το 11% των μεταναστών που απελάθηκαν από τις αρχές της Γερμανίας το 2024 ήταν παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ερώτησης που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke).

Συνολικά, το 2024 απελάθηκαν 20.084 πρόσωπα, ανάμεσά τους 2.316 μεταξύ 6 και 18 ετών, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύει σήμερα το δίκτυο μέσων ενημέρωσης RND και περιήλθαν επίσης σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου. Το ποσοστό τους -11,5%- παρέμεινε αμετάβλητο από το 2022.

Το πρώτο μισό του 2025 απελάθηκαν 1.345 παιδιά και έφηβοι και συνολικά 11.807 αλλοδαποί, σύμφωνα με τα δεδομένα. Επρόκειτο για το 11,4%.

Η απάντηση που δόθηκε στην Μπούντεσταγκ έδειξε ακόμη πως ο αριθμός των απελάσεων είχε ήδη αυξηθεί επί των ημερών του προηγούμενου γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού, από τις 12.945 το 2022 στις 16.430 το 2023 και στις 20.084 το 2024.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως δεν διαθέτει δεδομένα για το πόσοι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν εργάζονταν και πλήρωναν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία.

Βουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, ο Ντίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε έντονα τις απελάσεις ανηλίκων: τα παιδιά, τόνισε, θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι να φορτώνονται «σε πτήσεις απέλασης».

«Ποια λογική έχει το να απελαύνονται παιδιά που μαθαίνουν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, εντάσσονται στην κοινωνία εδώ, των ειδικευμένων εργαζόμενων του αύριο, μαζί με τους γονείς τους;» διερωτήθηκε.

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β' Τριμήνου / Α' Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

