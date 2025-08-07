Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας»

Νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, ετοιμάζεται να πλήξει την Ιταλία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο από την Παρασκευή 8 Αυγούστου και να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως τις 17 του μήνα.
Οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει στο νέο φαινόμενο το όνομα «Χάροντας», υποδηλώνοντας τη σφοδρότητά του. Η θερμότητα θα είναι έντονη ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της αυξημένης υγρασίας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις:
Στην Κάτω Ιταλία, η θερμοκρασία θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C,
Στη Ρώμη και τη Φλωρεντία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου αναμένονται έως και 39°C,
Στο Μιλάνο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36°C, με δυσφορία λόγω άπνοιας και υγρασίας.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και φροντίζοντας για επαρκή ενυδάτωση.