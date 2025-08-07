Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας»

Ο τέταρτος κατά σειρά καύσωνας του φετινού καλοκαιριού θα δοκιμάσει τις αντοχές των κατοίκων της Ιταλίας.

Νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, ετοιμάζεται να πλήξει την Ιταλία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο από την Παρασκευή 8 Αυγούστου και να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως τις 17 του μήνα.

Οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει στο νέο φαινόμενο το όνομα «Χάροντας», υποδηλώνοντας τη σφοδρότητά του. Η θερμότητα θα είναι έντονη ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις:

Στην Κάτω Ιταλία, η θερμοκρασία θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C,

Στη Ρώμη και τη Φλωρεντία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου αναμένονται έως και 39°C,

Στο Μιλάνο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36°C, με δυσφορία λόγω άπνοιας και υγρασίας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και φροντίζοντας για επαρκή ενυδάτωση.