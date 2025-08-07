Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας»

Ιταλία: Προ των πυλών ο καύσωνας «Χάροντας» Φωτογραφία: Gregorio Borgia/ AP
Ο τέταρτος κατά σειρά καύσωνας του φετινού καλοκαιριού θα δοκιμάσει τις αντοχές των κατοίκων της Ιταλίας.

Νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, ετοιμάζεται να πλήξει την Ιταλία, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο από την Παρασκευή 8 Αυγούστου και να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως τις 17 του μήνα.

Οι μετεωρολόγοι έχουν δώσει στο νέο φαινόμενο το όνομα «Χάροντας», υποδηλώνοντας τη σφοδρότητά του. Η θερμότητα θα είναι έντονη ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις:

Στην Κάτω Ιταλία, η θερμοκρασία θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40°C,

Στη Ρώμη και τη Φλωρεντία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου αναμένονται έως και 39°C,

Στο Μιλάνο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36°C, με δυσφορία λόγω άπνοιας και υγρασίας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο και φροντίζοντας για επαρκή ενυδάτωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

«Διπλωματικό επεισόδιο» Ιταλίας – Βρετανίας για μια μακαρονάδα

«Διπλωματικό επεισόδιο» Ιταλίας – Βρετανίας για μια μακαρονάδα

Διεθνή
Ισπανία: Πάνω από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα τον Ιούλιο

Ισπανία: Πάνω από 1.000 θάνατοι αποδόθηκαν στον καύσωνα τον Ιούλιο

Διεθνή
Καιρός: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Καιρός: Έρχεται έντονο κύμα ζέστης μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Επιστολή Φαραντούρη στον Ιταλό ΥΠΕΞ: «Δεν μπορείτε να αγνοείτε την Ελλάδα στη Μεσόγειο»

Επιστολή Φαραντούρη στον Ιταλό ΥΠΕΞ: «Δεν μπορείτε να αγνοείτε την Ελλάδα στη Μεσόγειο»

Πολιτική

NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

Οι 5 τροφές που προκαλούν ρυτίδες στο δέρμα

healthstat.gr
Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

Πώς θα καταλάβετε εάν το παιδί σας έχει δυσλεξία – Τα συμπτώματα

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr