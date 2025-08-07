Φωτιά στη Γαλλία: «Καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας» - Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949

Για «εικόνες Αποκάλυψης» και «σεληνιακό τοπίο» κάνουν λόγο οι κάτοικοι της νότιας Γαλλίας από την άνευ προηγουμένου κλίμακα της καταστροφικής φωτιάς που καίει από την Τρίτη.

Η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στα νότια της Γαλλίας έχει κατακάψει σχεδόν 40.000 στρέμματα δάσους και οικιστικής ζώνης.

Η φωτιά, που δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, εξαπλώνεται πλέον πιο αργά, ωστόσο μετρά ήδη μία νεκρή, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, αγνόησε τις εντολές εκκένωσης. Η φωτιά έχει καταστρέψει δεκάδες σπίτια, αναγκάζοντας περίπου 2.000 κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Για «πρωτοφανούς κλίμακα καταστροφή» μιλούν οι αξιωματούχοι.

Πρόκειταιγια τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη Γαλλία εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, από το 1949, σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Agnès Pannier-Runacher. «Δεν έχουμε πια νερό, ίντερνετ και ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουμε τίποτα. Εικόνες Αποκάλυψης», δήλωσε ο κάτοικος Alain Reneau, ο οποίος ζει στο Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ένα χωριό που επλήγη από την πυρκαγιά.

{https://twitter.com/Reuters/status/1953453575750754537}

«Σώσαμε το σπίτι, αλλά έπρεπε να παλέψουμε για δύο ημέρες» είπε στο Reuters. Πλάνα από drones έδειχναν εκτάσεις απανθρακωμένης γης καθώς η φωτιά σάρωσε μια περιοχή, μιάσιμη φορά μεγαλύτερη από το Παρίσι, σε έκταση.

Η φωτιά, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ισπανία και τη Μεσόγειο, εξαπλώθηκε ασυνήθιστα γρήγορα, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους και πολύ ξηρή βλάστηση, μετά από μήνες ξηρασίας στην περιοχή. Οι Γάλλοι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά ξεκίνησε αργά την Τρίτη στο χωριό Ribaute στο νότιο τμήμα Aude, μια αγροτική, δασώδη περιοχή, όπου υπάρχουν πολλά οινοποιεία. Περίπου 2.000 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση με 500 πυροσβεστικά, τέσσερα Canadair και ελικόπτερα εξοπλισμένα για ρίψεις νερού.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και η κατάσταση παραμένει δυσμενής», δήλωσε η Lucie Roesch, γενική γραμματέας της νομαρχίας Aude, επικαλούμενη συνθήκες ξηρασίας, αυξανόμενες θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Αεροπλάνα έριχναν νερό στις φλόγες, αλλά όπως προειδοποίησε «αυτή η φωτιά θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες. Είναι μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση». Από τη φωτιά εξακολουθούν να απειλούνται 3.000 σπίτια ενώ περίπου 1.000 άνθρωποι, που έχουν ήδη εκκενώσει την περιοχή, δεν έχουν λάβει άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

{https://twitter.com/tangentsofwar/status/1953491552476807191}

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιηθεί η πυρκαγιά και να σταματήσει η εξέλιξή της μέχρι το τέλος της ημέρας», λένε οι αρχές. «Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί». Οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι προβλέπονται ισχυρότεροι άνεμοι αργότερα την Πέμπτη, όταν οι τοπικές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μία νεκρή από τη φωτιά

Ο απολογισμός από τη φωτιά είναι μια νεκρή γυναίκα. Η 65χρονη γυναίκα, η οποία είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την περιοχή κατά τις οδηγίες των αρχών, βρέθηκε νεκρή στο καμένο σπίτι της, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 11 εκ των οποίων πυροσβέστες, σύμφωνα με την νομαρχία Aude. Περίπου 36 σπίτια και πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί.

Τρία άτομα είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενα από τους συγγενείς τους, αλλά στη συνέχεια εντοπίστηκαν σώα, σύμφωνα με τις αρχές.

« Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο »

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή την Τετάρτη, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «καταστροφή σε πρωτοφανή κλίμακα» και την συνέδεσε με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο Jacques Piraux, δήμαρχος του χωριού Jonquières, την Τετάρτη περιέγραψε σκηνές θλίψης και ερήμωσης. «Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, όλα έχουν καεί. Περισσότερο από το μισό ή τα τρία τέταρτα του χωριού έχουν καεί. Είναι κόλαση», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM-TV. Οι καπνοί είναι αποπνικτικοί ακόμα και για κατοίκους που ζουν σε απόσταση 30 και πλέον χλμ. «Ο αέρας είναι ασφυκτικός, η μυρωδιά του καμένου έχει μπει στα σπίτια», λένε κάτοικοι.

{https://twitter.com/bayrou/status/1953374232768913791}

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ξεκινήσει έρευνα ενώ με ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε πως «όλοι οι πόροι του έθνους έχουν κινητοποιηθεί» καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή».

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1952814425976475872}

Η επίτροπος διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Hadja Lahbib, δήλωσε στο X ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει διεθνή υποστήριξη, εάν χρειαστεί».

Φέτος το καλοκαίρι έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 9.000 πυρκαγιές, κυρίως κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

{https://twitter.com/PGDynes/status/1953234386041610747}





