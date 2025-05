Σάλος στη Βρετανία από τις νέες δηλώσεις του Πρίγκιπα Χάρι - Στο «στόχαστρο» από Παλάτι, κυβέρνηση και κοινή γνώμη

Ο Δούκας του Σάσεξ αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική όχι μόνο από κυβερνητικούς και βασιλικούς κύκλους, αλλά και από την κοινή γνώμη, μετά τις αποκαλύψεις του ότι ο πατέρας του «αρνείται να του μιλήσει».

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από πρόσφατη συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι στο BBC, με πολλούς να ερμηνεύουν τα λεγόμενά του ως ευθεία επίθεση στον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Δούκας του Σάσεξ αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική όχι μόνο από κυβερνητικούς και βασιλικούς κύκλους, αλλά και από την κοινή γνώμη, μετά τις αποκαλύψεις του ότι ο πατέρας του «αρνείται να του μιλήσει» και πως ο ίδιος αποτελεί «θύμα συνωμοσίας του κατεστημένου».

Ο 40χρονος Χάρι κατηγόρησε το Παλάτι για παρέμβαση στον δικαστικό αγώνα που διεξάγει για να ανακτήσει την αστυνομική του προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχυρισμός που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την κυβέρνηση και το Μπάκιγχαμ. Παράλληλα, δέχτηκε επικρίσεις για την απαίτησή του να διεξαχθεί «κατεπείγουσα» έρευνα από την Υπουργό Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, σχετικά με την ανεξάρτητη επιτροπή που έλαβε την απόφαση για την υποβάθμιση της ασφάλειάς του.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η αναφορά του στην κατάσταση της υγείας του βασιλιά, καθώς φέρεται να είπε ότι «δεν ξέρει πόσος καιρός του απομένει», σχόλιο που πηγές του Παλατιού χαρακτήρισαν ως «ανάρμοστο» και «επιζήμιο» για τις ήδη τεταμένες οικογενειακές σχέσεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Mail on Sunday (Find Out Now), το 64% των Βρετανών στηρίζει τον Βασιλιά Κάρολο στη διαμάχη, έναντι μόλις 36% που συντάσσεται με τον Χάρι. Επιπλέον, το 67% των ερωτηθέντων επιθυμεί να αφαιρεθούν οι τίτλοι HRH («Αυτού Εξοχότητα») τόσο από τον ίδιο όσο και από τη Μέγκαν Μαρκλ, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε συμφωνήσει να μην τους χρησιμοποιεί μετά την αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια.

Το Παλάτι φέρεται επίσης να επέκρινε το BBC για το ότι δεν διέψευσε ή δεν αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Χάρι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.