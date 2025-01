Ράπερ πυροβόλησε κατά λάθος μέσα από το παντελόνι του - «Ποιος πυροβόλησε ποιον;»

Ο ράπερ «2 Low» πυροβόλησε κατά λάθος μέσα από το παντελόνι του, κατά την διάρκεια συνέντευξης.

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης με καλεσμένο τον ράπερ «2 Low», όταν κατά λάθος πυροβόλησε μέσα από το παντελόνι του.

Ο 46χρονος ράπερ εμφανίστηκε στην εκπομπή του YouTube «One on One with Mike D» και, ενώ έβαλε το χέρι στην τσέπη του, ακούστηκε ξαφνικά ένας πυροβολισμός. Οι συντελεστές της εκπομπής τρομοκρατήθηκαν, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ακίνητος και σοκαρισμένος.

«Ποιος πυροβόλησε ποιον;», ρώτησε ο παρουσιαστής, με τον ράπερ να βγάζει το όπλο και να το βάζει πίσω από το παντελόνι του, αναφέροντας ότι ελπίζει να μην τραυματίστηκε στο πόδι του.

Τα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο ήταν έντονα, με κάποιους χρήστες να γελάνε, ενώ άλλοι επισήμαναν τα ζητήματα που δημιουργεί η οπλοκατοχή.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο ράπερ πυροβολεί μέσα από το παντελόνι του:

{https://www.youtube.com/watch?v=mlUwwH1m_Ik&t=2s&ab_channel=news.com.au}