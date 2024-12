«All I Want for Christmas Is You»: Πόσα χρήματα βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey

Ο «ύμνος» του Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς «μηχανή χρήματος» για τη Mariah Carey και τους δημιουργούς του.

Ένα τραγούδι το οποίο πολλοί έχουν ταυτίσει με τις γιορτές είναι το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων». Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994 και έκτοτε φέρνει σε δημιουργούς και ερμηνεύτρια κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Billboard, τα έσοδα μόνο για το 2022 υπολογίζονται στα 2,7 με 3,3 εκατομμύρια δολάρια και προέρχονται από τις λήψεις του τραγουδιού και το on-demand streaming. Στα κέρδη δεν περιλαμβάνονται άλλες προσοδοφόρες πηγές εσόδων, όπως τα χριστουγεννιάτικα τηλεοπτικά αφιερώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNBC είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ακριβές ποσό των κερδών, κυρίως επειδή η συμφωνία μεταξύ της Carey, της μουσικής της εταιρείας και των δημιουργών αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι δημόσια, δήλωσαν οι ειδικοί.

Όπως και να'χει, «είναι πολλά χρήματα», δήλωσε η Natasha Chee, δικηγόρος μουσικής, ψυχαγωγίας και πνευματικής ιδιοκτησίας στην εταιρεία Donahue Fitzgerald.

Το τραγούδι μπορεί να έχει κερδίσει 103 εκατ. από το 1994

Το Spotify ανακοίνωσε αυτόν το μήνα ότι το «All I Want for Christmas Is You» ήταν το πρώτο εορταστικό τραγούδι που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια παγκόσμια streams. Είναι το Νο. 1 τραγούδι παγκοσμίως την ημέρα των Χριστουγέννων, κάθε χρόνο από το 2016, δήλωσε το Spotify, ενώ σημειώνει αυξητική τάση: Από 167 εκατ. ροές το 2019 στα 249 εκατ. το 2023.

Το τραγούδι «είναι μια μηχανή του χρήματος», δήλωσε ο George Howard, καθηγητής στο Berklee College of Music και πρώην πρόεδρος της Rykodisc, μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας. «Είναι ένα πραγματικό φαινόμενο», είπε.

Ο ίδιος, ο οποίος ασχολείται και με την παροχή συμβουλών για την αποτίμηση των μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, εκτιμά ότι το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή των charts αποφέρει 2 έως 4 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια ακαθάριστα έσοδα.

Ομοίως, η Manatt, Phelps & Phillips, η οποία ειδικεύεται στο δίκαιο της μουσικής βιομηχανίας, εκτιμά ότι η επιτυχία αποφέρει 3,4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Κατά τη διάρκεια της 30ετούς ύπαρξής του, το τραγούδι έχει αποφέρει περίπου 103 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δικηγορικής εταιρείας.

Μόνο οι 2 δισεκατομμύρια παγκόσμιες ροές του τραγουδιού στο Spotify απέφεραν 9,8 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα, σύμφωνα με τον υπολογισμό.

Ωστόσο, η Carey εισπράττει ένα μέρος αυτών των εσόδων.

{https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY}

Με πληροφορίες από CNBC