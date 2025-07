Μαράια Κάρεϊ: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Here For It All»

Το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Μαράια Κάρεϊ ήταν το «Caution» πριν από επτά χρόνια.

Η Μαράια Κάρεϊ ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Here For It All», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της Gamma.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Δευτέρας μέσω ενός σύντομου βίντεο στο οποίο ακούγεται το ρεφρέν από το ομώνυμο τραγούδι του επερχόμενου άλμπουμ.







Θυμίζουμε ότι η Κάρεϊ μάς είχε δώσει μια πρώτη γεύση με το τραγούδι του νέου άλμπουμ με το τραγούδι «Type Dangerous» στις αρχές Ιουνίου. Ένα κομμάτι που έχει γράψει μαζί με τον Anderson .Paak, και θυμίζει την παλιά καλή Μαράια.



{https://youtu.be/_NPe8d6n8qU?si=1UZMmgaVQUtyd4Tf}



Αν και οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ είναι ελάχιστες, η Κάρεϊ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το δεύτερο single θα έχει τίτλο «Sugar Sweet».



Η Μαράια Κάρεϊ έχει μιλήσει για το δέκατο άλμπουμ της εδώ και χρόνια, λέγοντας στο Variety το 2024 ότι εργάζεται ενεργά πάνω σε αυτό. «Έχω γράψει μερικά νέα τραγούδια. Ξέρετε, είμαι ενθουσιασμένη γι' αυτό», είπε. «Πρέπει να καταλάβω ποια τραγούδια θα κάνω και ποια όχι. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό».



Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που η τραγουδίστρια έβγαλε το «Caution» του 2018, το οποίο κυκλοφόρησε μέσω της Epic Records. Έκτοτε, η Κάρεϊ υπέγραψε με την Gamma, την ανεξάρτητη εταιρεία που ξεκίνησε το 2023 από τα μουσικά στελέχη L.A. Reid και Larry Jackson. Σύμφωνα με το Forbes στις αρχές Ιουνίου, ο Reid θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του «Here For It All» υπό τη νέα του εταιρεία Mega. «Είναι μια στιγμή που αλλάζει το παιχνίδι, επειδή πρόκειται για ένα από τα κορυφαία αστέρια μας που πήρε την απόφαση να ενώσει τις δυνάμεις του με μια ανεξάρτητη, αυτόνομη εταιρεία που δεν συνδέεται με καμία από τις μεγάλες εταιρείες», δήλωσε ο Reid. «Είναι μια αλλαγή παιχνιδιού τόσο για την Gamma όσο και για τη Μαράια».