H Kylie Minogue ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού - Βίντεο από το φαντασμαγορικό σόου

H Kylie Minogue έκανε την Πλατεία Νερού να χορεύει στον ποπ ρυθμό της, σε μια από τις πολυαναμενόμενες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού.

H Kylie Minogue ξεσήκωσε τους χιλιάδες φίλους της που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού το βράδυ της Παρασκευής (18/07) παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό και υψηλής αισθητικής σόου που τα είχε όλα: χορευτές, ψηφιακά εφέ λάμψη και εκρηκτική ενέργεια.



«Καλησπέρα Αθήνα, ευχαριστούμε. Σας αγαπώ», μας είπε στα ελληνικά. «Περίμενα χρόνια να έρθω στη χώρα σας» συνέχισε δίνοντας το σύνθημα για μια ξεσηκωτική βραδιά γεμάτη νοσταλγία και χορό.



{https://youtu.be/2etNgkMmABA?si=4ZPFj3cekjMQAjJ-}



Η ζέστη δεν πτόησε καθόλου την εκρηκτική ερμηνεύτρια. Χαμογελαστή, σε μεγάλη φόρμα και γεμάτη ενέργεια και λάμψη, χόρεψε, τραγούδησε όλες τις μεγάλες της επιτυχίες, άλλαξε αρκετά εντυπωσιακά κοστούμια και αποθεώθηκε. Χαρακτηριστική ήταν η αλληλεπίδραση και επικοινωνία με το κοινό καθώς και η στιγμή που μοίρασε σε λίγους και τυχερούς όμορφα τριαντάφυλλα, λέγοντας acapella το Where the Wild Roses Grow μαζί με μία νεαρή θαυμάστριά της την Κωνσταντίνα η οποία έκλαιγε από συγκίνηση.



{https://youtu.be/FcYjd1f0UwQ?si=0sRxtpwo9fXuMxiG}



Η Αυστραλή ποπ σταρ τερμάτισε την περιοδεία Tension Tour, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας, με τον καλύτερο τρόπο. Το setlist γεμάτο χιτ που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην παγκόσμια ποπ σκηνή, απογείωσε την Πλατεία Νερού: Spinning Around, Dancing, η διασκευή του The Loco-Motion, Padam Padam, το σούπερ χιτ Can't Get You Out of My Head είναι ορισμένα μόνο από τα τραγούδια που έκαναν τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα.



{https://youtu.be/CMhGLYbvGvQ?si=ZyKuUQaKMtxRXj5S}



Τη χθεσινή ημέρα του Release Athens άνοιξε ο γνωστός DJ και παραγωγό Αντώνης Δημητριάδης, ενώ τη σκυτάλη πήρε η Loreen, δις νικήτρια της Eurovision που επίσης καταχυροκροτήθηκε.



{https://youtu.be/KHbPgPalklk?si=xhhpXZAOpBcNodn2}

Το Setlist της Kylie Minogue στο Release Athens

Lights Camera Action

In Your Eyes

Get Outta My Way

Good As Gone

Spinning Around

On a Night Like This

Better the Devil You Know

Shocked

Dancing

The Loco-Motion

Where the Wild Roses Grow

Say Something

Supernova / Real Groove / Magic / Where Does the DJ Go? / Last Night a D.J. Saved My Life

Confide in Me

Slow

Timebomb

Edge of Saturday Night

Tension

Can't Get You Out of My Head

All the Lovers



Encore:

Padam Padam

Love at First Sight