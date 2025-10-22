Η Μαράια Κάρεϊ θα τιμηθεί για την υποστήριξη που παρέχει σε μια σειρά από ευάλωτες κοινότητες όπως σε όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19.

Η οργάνωση MusiCares, που παρέχει οικονομική και ιατρική βοήθεια σε επαγγελματίες της μουσικής, θα τιμήσει την Μαράια Κάρεϊ ως Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2026 όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα θα τιμηθεί για την υποστήριξη που παρέχει σε μια σειρά από ευάλωτες κοινότητες όπως σε όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19. Επίσης έχει ιδρύσει το «Camp Mariah», σε συνεργασία με το Fresh Air Fund για την υποστήριξη νέων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα προωθώντας πρωτοβουλίες για την υγεία, την εκπαίδευση και τη κοινωνική πρόνοια.