«All I Want For Christmas Is You»: Σε πόση ώρα γράφτηκε, οι κατσίκες και άλλα 10 πράγματα που δεν ήξερες

Ψάξαμε και βρήκαμε 12 πράγματα που ίσως δεν γνώριζες για το «All I Want For Christmas Is You» τον ποπ «ύμνο» των Χριστουγέννων.

To «All I Want For Christmas Is You» θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί και ως ο ποπ «ύμνος» των Χριστουγέννων. Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι συμπλήρωσε φέτος τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του (1η Νοεμβρίου 1994) και τρεις δεκαετίες μετά συνεχίζει να ακούγεται το ίδιο ευχάριστα και να σου φτιάχνει τη διάθεση όσο και να γκρινιάζεις για το αντίθετο.



Το τραγούδι που σάρωσε τα charts σε όλο τον κόσμο, που έσπασε τρία ρεκόρ Γκίνες, έγινε στοιχείο της ποπ κουλτούρας και έβαλε (και συνεχίζει να βάζει) πολλά εκατομμύρια δολάρια στον τραπεζικό λογαριασμό της Μαράια Κάρεϊ, οφείλει των τεράστια επιτυχία του στον διασκεδαστικό ήχο και ρυθμό που σε ξεσηκώνει να χορέψεις και να τραγουδήσεις, όσο και αν δεν το παραδέχεσαι! Αλλά μην φοβάσαι, δεν είσαι ο μόνος, καθώς αρχικά ούτε η ίδια η Μαράια δεν ήθελε να πει το εν λόγω τραγούδι, ενώ και τα παιδιά της τραγουδίστριας, φαίνεται πως έχουν βαρεθεί να την ακούν να το τραγουδάει!



{https://youtu.be/yXQViqx6GMY?si=hSKQGWkUDdvpq9Ds}

Δες 12 πράγματα που δεν ήξερες για το «All I Want For Christmas Is You»

H Μαράια Κάρεϊ έγραψε το «All I Want For Christmas Is You» σε μόλις 15 λεπτά και σε μερικές ώρες ήταν ήδη έτοιμο.

Η ταραγμένη οικογενειακή ζωή και τα δύσκολα παιδικά χρόνια της Κάρεϊ, εν μέρει ενέπνευσαν το γιορτινό τραγούδι.

Όταν έγραφε το τραγούδι στο σπίτι της, έβλεπε την ταινία «It' s A Wonderful Life» του 1946.

Το τραγούδι είναι το πιο επιτυχημένο εμπορικά χριστουγεννιάτικο κομμάτι όλων των εποχών, από γυναίκα τραγουδίστρια.

Το mega-hit ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 και επιστρατεύτηκαν χριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια κλπ., για να βάλουν τη Μαράια σε γιορτινό κλίμα

Το τραγούδι δεν έχει φυσικά όργανα, η μουσική έχει δημιουργηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ακόμα και οι... κατσίκες λατρεύουν το τραγούδι. Ένας Βρετανός αγρότης αποκάλυψε ότι το 2010 οι κατσίκες του παρήγαγαν περισσότερο γάλα όταν άκουγαν το «All I Want For Christmas Is You».

O Τόμι Μοτόλα, πρώην σύζυγος της Κάρεϊ κάνει ένα cameo στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού, παίζοντας τον Άγιο Βασίλη.

Το τραγούδι έχει εμπνεύσει ένα παιδικό βιβλίο και μια animated ταινία με πρωταγωνίστρια την Μαράια Κάρεϊ.

{https://youtu.be/L7c0r-uEUY4?si=KvB6C1Ys9ywkJQSb}

Ο αγαπημένος στίχος της Κάρεϊ από το τραγούδι είναι: «I won't even wish for snow».

Δεν είναι το μοναδικό τραγούδι με αυτό τον τίτλο. Έχει προηγηθεί το «All I Want for Christmas is You» των Vince Vance & The Valiants που κυκλοφόρησε το 1989.

Σύμφωνα με την ίδια τη Μαράια Κάρεϊ, η επίσημη και σωστή ημερομηνία για να ξεκινήσει να παίζεται το κομμάτι, είναι πάντα η 1η Νοεμβρίου (ημέρα κυκλοφορίας του) που σηματοδοτεί την έναρξη της γιορτινής περιόδου.

{https://youtu.be/aAkMkVFwAoo?si=Pw7wO3N0_RKGkK0-}



To τραγούδι που ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1994 στο The Hit Factory στη Νέα Υόρκη, κυκλοφόρησε αρχικά τον Οκτώβριο του 1994 ως το 1ο single από το album Merry Christmas της Μαράια, με μοναδικές διασκευές που συσχετίστηκαν με την ίδια καθώς και νέο υλικό που έγραψε μαζί με τον Walter Afanasieff. Το "«All I Want for Christmas Is You» έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles γενικά, καθώς και ένας από τα πιο πετυχημένα χριστουγεννιάτικα ringtone στην Αμερική για πολλά πολλά χρόνια.



Όταν το κομμάτι πήγε στο #1 του Hot 100 το 2019, έγινε το 19ο #1 στο ενεργητικό της, τα περισσότερα για σόλο καλλιτέχνη, ενώ όταν ανέβηκε ξανά στη κορυφή την επόμενη χρονιά, η Μαράια ανακηρύχθηκε ως η 1η καλλιτέχνης που έχει φτάσει στη κορυφή του Hot 100 για 4 δεκαετίες (στα 1990s, στα 2000s, στα 2010s και τα 2020s).



Καθώς βρίσκεται μέσα στα charts κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο από τότε που κυκλοφόρησε, το «All I Want for Christmas is You»—όπως αναφέρει και το The New Yorker «ένα από τα λίγα χριστουγεννιάτικα που άξιζε να προστεθεί στα ακούσματα των γιορτών»—έχει γίνει από τα πιο βασικά τραγούδια για τις γιορτές και συνεχίζει να μεταδίδει το κλίμα των Χριστουγέννων στις καρδιές των μουσικόφιλων σε όλο το κόσμο.



Το "τραγούδι αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία της Carey, φτάνοντας στη κορυφή των charts σε 26 χώρες συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία και Γερμανία μεταξύ άλλων. Το 2020, το alltime classic τραγούδι έφτασε στο #1 του chart της Βρετανίας για πρώτη φορά, περνώντας 69 εβδομάδες το Top 40 πριν φτάσει στη κορυφή, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Το τραγούδι αποτελεί το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα πιο εμπορικά singles στην ιστορία της μουσικής. Είναι, επίσης, το 1ο χριστουγεννιάτικο ringtone που έχει γίνει διπλά πλατινένιο στην Αμερική.



Επίσης, έγινε το μοναδικό χριστουγεννιάτικο single που καταφέρνει να γίνει διαμαντένιο. Το Billboard το ανακήρυξε ως το #1 χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών μέσα από τη λίστα «Greatest of All Time Holiday 100 Songs».