«All I want for Christmas is You»: Πώς από ένα μέτριο τραγούδι έγινε η επιτυχία των Χριστουγέννων

Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, το «All I Want For Christmas» της Μαράϊα Κάρεϊ, ήταν απλά ένα μέτριο τραγούδι που δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη εντύπωση.

Τριάντα χρόνια μετά το κομμάτι «All I Want For Christmas is You», μπήκε στο πάνθεον των τραγουδιών που υμνούν τα Χριστούγεννα μαζί με τα, Blue Christmas, Rockin' Around the Christmas Tree και It's the Most Wonderful Time of the Year και είναι πλέον το hit των Χριστουγέννων..

Είτε βρίσκεστε σε ένα εμπορικό κέντρο είτε στο γραφείο, είτε ακούτε ραδιόφωνο, ξέρετε ότι η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει όταν ακούτε τις πρώτες νότες του κλασικού τραγουδιού του της Μαράϊα Κάρεϊ.

Το κομμάτι ήταν μια σχετικά μέτρια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, φτάνοντας στο νούμερο 12 στην κατάταξη όλων των ειδών Radio Songs του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Το κομμάτι έχει πλέον φτάσει στην κορυφή των τσαρτ σε περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και στέφθηκε επίσημα ως το καλύτερο εορταστικό τραγούδι όλων των εποχών με βάση την εμπορική απόδοση του Billboard το 2023.

Η επιτυχία και η πολιτιστική δύναμη του «All I Want for Christmas» είναι συγκλονιστική πράγμα που εγείρει το ερώτημα: Γιατί (και πώς) το αγαπημένο τραγούδι της Κάρεϊ έγινε τόσο συνώνυμο των Χριστουγέννων όσο και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης;

«Με την βασική έννοια, είναι ένα τόσο διασκεδαστικό τραγούδι», λέει ο Dr Brittnay L Proctor, καθηγητής σπουδών μέσων και λαϊκής κουλτούρας στο The New School της Νέας Υόρκης.

«Αν σκεφτείτε το κανόνα της χριστουγεννιάτικης μουσικής, πολλά από αυτά τα τραγούδια δεν είναι πολύ διασκεδαστικά».

Πάρα πολλές σύγχρονες προσπάθειες για πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποτυγχάνουν, θυμίζοντας τους ήχους του παλιού τραγουδιού αλλά προσθέτοντας μια μοντέρνα σύνθεση – όπως για παράδειγμα, το Santa Tell Me της Ariana Grande.

Το «All I Want for Christmas is You», από την άλλη, χορεύει με επιτυχία ανάμεσα σε μουσικές εποχές και είδη.

Η Κάρεϊ είπε ότι ο στόχος της με το τραγούδι ήταν να κάνει κάτι διαχρονικό.

Όπως λέει στο BBC η κριτικός ποπ κουλτούρας Aisha Harris, το τραγούδι «φαίνεται ταυτόχρονα μοντέρνο και νοσταλγικό» χάρη στα όργανα, τα κουδουνίσματα και τις αρμονίες που είναι ξεκάθαρα φόρος τιμής στα Χριστούγεννα της Darlene Love (Baby Please Come Home)».

Το τραγούδι ακουγόταν σαν ένα παλιό κλασικό τραγούδι όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και, καθώς κυκλοφορεί μόνο μία φορά το χρόνο, ακούγεται πάντα φρέσκο.

«Τα περισσότερα επιτυχημένα ποπ τραγούδια σήμερα, όπως το A Bar Song του Shaboozey, είναι τραγούδια τεσσάρων χορδών», λέει ο Sloan.

Εκτιμά ότι το «All I Want for Christmas is You» έχει δεκατρείς συγχορδίες, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι «βιώνεις αυτό το διαφορετικό αρμονικό τοπίο».

Πέρα από την ποιότητα του ίδιου του τραγουδιού, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που βοήθησαν το «All I Want for Christmas is You» να γίνει το κλασικό τραγούδι των διακοπών. Πρώτη και κύρια είναι η ίδια η καλλιτέχνης.

Στα απομνημονεύματά της για το 2020, η Κάρεϊ αποκάλυψε πώς η «δυσλειτουργική οικογένειά» της θα κατέστρεφε τις διακοπές και έτσι ορκίστηκε ότι όταν μεγαλώσει, θα «κάνει τα Χριστούγεννα τέλεια κάθε χρόνο».

Η έξυπνη προώθησή του με τα χρόνια

Η άνοδος του τραγουδιού πήρε μια αξιοσημείωτη ώθηση όταν εμφανίστηκε στην κορυφαία σκηνή της εορταστικής ρομαντικής κωμωδίας Love Actually του 2003, όπως ερμηνεύτηκε από τη νεαρή ηθοποιό Olivia Olson.

Η ταινία κυκλοφόρησε σε μια εποχή που η Κάρεϊ βρισκόταν ακόμα στην αρχή της καριέρας της.

Από τότε, η Κάρεϊ συνέχισε να βρίσκει νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατά το All I Want for Christmas is You στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.

Το 2010, κυκλοφόρησε ένα δεύτερο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με μια «Extra Festive» εκδοχή του τραγουδιού.

Υπήρξε επίσης η έκδοση «SuperFestive» με τον Justin Bieber (2011), η viral ερμηνεία του κομματιού με τους The Roots στον Jimmy Fallon (2012), ένα ντουέτο με τον Michael Bublé (2013) και πολλά άλλα.

Το 2019, η Κάρεϊ ξεκίνησε μια ετήσια παράδοση να δημοσιεύει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 1η Νοεμβρίου, δηλώνοντας «Ήρθε η ώρα» να ξεκινήσει η περίοδος των Χριστουγέννων..

Ένας ανεξήγητος λόγος για τη διαρκή επίδρασή του

Σε διάρκεια 50 δευτερολέπτων, το αργά και υπέροχα φωνητικά της Κάρεϊ δεν δημιουργούν απλώς μια αίσθηση σασπένς, αλλά μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε έναν νέο χώρο. Όταν οι καμπάνες και τα τύμπανα του έλκηθρου μπαίνουν στο τέλος της εισαγωγής με έναν τριπλό ρυθμό, ακούγεται σαν καλπασμός με άλογο ή βόλτα με έλκηθρο.

Ηχητικά ξεκινάει την εορταστική περίοδο για πολλούς από εμάς.

Πάνω απ' όλα, όμως το τραγούδι αγγίζει τόσο πολλούς γιατί είναι ένα τραγούδι για την ελπίδα και την αισιοδοξία σε μια ιδιαίτερη εποχή του χρόνου. Οι στίχοι αφορούν όλα όσα η Κάρεϊ δεν θέλει γιατί το μόνο που θέλει τελικά είναι ένα άτομο.

Το 2019, η Carey επιτέλους έλαβε την ευχή της για τα Χριστούγεννα όταν το κομμάτι έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά είχε κολλήσει στις καρδιές αμέτρητων ακροατών πολύ πριν από τότε.

Η Κάρεϊ μπορεί να απέτυχε να χαρακτηριστεί ως η βασίλισσα των Χριστουγέννων, αλλά η απεριόριστη δημοτικότητα του All I Want for Christmas is You σημαίνει ότι θα βασιλεύει για πολύ καιρό σε κάθε εορταστική περίοδο.